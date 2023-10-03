Розпочали ремонт у волинському театрі

Розпочали ремонт у волинському театрі
У Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка стартували ремонтні роботи. У приміщенні замінюють світильники, циклюють паркет, монтують додаткові вбиральні, фарбують підлогу та оновлюють головну сцену.

Про це пише Суспільне.

Директор театру в Луцьку Сергій Скулинець розповів, що оновлюють також сцену і простір у фоє.



Що нового буде у приміщенні театру і скільки грошей втратять на ремонт

Ремонтні роботи в театрі розпочали з підлоги в глядацькій залі, котру декілька годин фарбували понад 20 людей, зазначила техпрацівниця Галина Войцеховська.
Розпочали ремонт у волинському театрі

"Я прибиральниця, працюю більш як 25 років. Як закінчується сезон ми завжди після всіх прибираємо, робимо потрошки ремонти. Треба оновлювати кожного року, тому що тут проходять тисячі людей на вистави, на концерти", — сказала вона.

Загалом у театрі 158 працівників, зазначив керівник Сергій Скулинець, і вони, з його слів, не пам’ятають, коли востаннє змінювали систему освітлення у фоє — світильники радянського зразка на стелі не оновлювали більш як пів століття тому.
Розпочали ремонт у волинському театрі

"Потемніли, в них колір навіть такий чорний можна сказати, а нас будуть світлодіодні красиві біленькі потолочні світильники. Працюють над ремонтом тільки наші працівники, але ми долучили деякі компанії, які будуть робити і світло і будуть циклювати паркет, тому що на це потрібна техніка", — сказав директор.
Розпочали ремонт у волинському театрі

Поки на основній сцені триває ремонт, репетиції проводять у балетній залі.
Розпочали ремонт у волинському театрі

Асистент режисера Владислав Маціюк розповів, що зараз готуються до 85-го ювілейного театрального сезону. Репетирують прем’єру — комедію львівського режисера Орета Огородника.

"Ми хочемо, щоб глядачеві було не тільки було приємно ходити, знаходитись у нашому театрі, а щоб вони могли споживати якісний сценічний продукт, мистецький", — додав працівник театру.
Розпочали ремонт у волинському театрі

Робитимуть ремонт не лише у театрі, але й в укритті, зазначив інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода. Під час повітряної тривоги, з його слів, відкривають сховище для перехожих, жителів центрального району міста, а також для школярів першого ліцею, який розташований неподалік.

"Зараз школи не працюють, але в нас є черговий, відповідальний і в нас відкриваються це укриття при любій тривозі і вночі, і вдень. І з міста тут люди приходять обов’язково, так що ми його використовуємо це приміщення повною мірою", — сказав інженер.
Розпочали ремонт у волинському театрі

В укритті є декілька приміщень: для акторів і колективу театру, для школярів, для мистецьких проєктів. Також працюють біотуалети, але їх, додав інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода, недостатньо.
Розпочали ремонт у волинському театрі

На початку повномасштабного вторгнення укриття облаштували для 135 людей, розповів директор театру Сергій Скулинець, а зараз його розширили до 800 місць. Завершити ремонтні роботи в облмуздрамтеатрі планують до 6 серпня, зазначив директор театру. Вартість ремонтних робіт підрахують після завершення.

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Теги: театр, Волинь
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