Розпочали ремонт у волинському театрі

головну сцену.



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Директор театру в Луцьку Сергій Скулинець розповів, що оновлюють також сцену і простір у фоє.







Що нового буде у приміщенні театру і скільки грошей втратять на ремонт



Ремонтні роботи в театрі розпочали з підлоги в глядацькій залі, котру декілька годин фарбували понад 20 людей, зазначила техпрацівниця Галина Войцеховська.



"Я прибиральниця, працюю більш як 25 років. Як закінчується сезон ми завжди після всіх прибираємо, робимо потрошки ремонти. Треба оновлювати кожного року, тому що тут проходять тисячі людей на вистави, на концерти", — сказала вона.



Загалом у театрі 158 працівників, зазначив керівник Сергій Скулинець, і вони, з його слів, не пам’ятають, коли востаннє змінювали систему освітлення у фоє — світильники радянського зразка на стелі не оновлювали більш як пів століття тому.



"Потемніли, в них колір навіть такий чорний можна сказати, а нас будуть світлодіодні красиві біленькі потолочні світильники. Працюють над ремонтом тільки наші працівники, але ми долучили деякі компанії, які будуть робити і світло і будуть циклювати паркет, тому що на це потрібна техніка", — сказав директор.



Поки на основній сцені триває ремонт, репетиції проводять у балетній залі.



Асистент режисера Владислав Маціюк розповів, що зараз готуються до 85-го ювілейного театрального сезону. Репетирують прем’єру — комедію львівського режисера Орета Огородника.



"Ми хочемо, щоб глядачеві було не тільки було приємно ходити, знаходитись у нашому театрі, а щоб вони могли споживати якісний сценічний продукт, мистецький", — додав працівник театру.



Робитимуть ремонт не лише у театрі, але й в укритті, зазначив інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода. Під час повітряної тривоги, з його слів, відкривають сховище для перехожих, жителів центрального району міста, а також для школярів першого ліцею, який розташований неподалік.



"Зараз школи не працюють, але в нас є черговий, відповідальний і в нас відкриваються це укриття при любій тривозі і вночі, і вдень. І з міста тут люди приходять обов’язково, так що ми його використовуємо це приміщення повною мірою", — сказав інженер.



В укритті є декілька приміщень: для акторів і колективу театру, для школярів, для мистецьких проєктів. Також працюють біотуалети, але їх, додав інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода, недостатньо.



На початку повномасштабного вторгнення укриття облаштували для 135 людей, розповів директор театру Сергій Скулинець, а зараз його розширили до 800 місць. Завершити ремонтні роботи в облмуздрамтеатрі планують до 6 серпня, зазначив директор театру. Вартість ремонтних робіт підрахують після завершення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка стартували ремонтні роботи. У приміщенні замінюють світильники, циклюють паркет, монтують додаткові вбиральні, фарбують підлогу та оновлюютьПро це пише Суспільне Директор театру в Луцькурозповів, що оновлюють також сцену і простір у фоє.Ремонтні роботи в театрі розпочали з підлоги в глядацькій залі, котру декілька годин фарбували понад 20 людей, зазначила техпрацівниця"Я прибиральниця, працюю більш як 25 років. Як закінчується сезон ми завжди після всіх прибираємо, робимо потрошки ремонти. Треба оновлювати кожного року, тому що тут проходять тисячі людей на вистави, на концерти", — сказала вона.Загалом у театрі 158 працівників, зазначив керівник Сергій Скулинець, і вони, з його слів, не пам’ятають, коли востаннє змінювали систему освітлення у фоє — світильники радянського зразка на стелі не оновлювали більш як пів століття тому."Потемніли, в них колір навіть такий чорний можна сказати, а нас будуть світлодіодні красиві біленькі потолочні світильники. Працюють над ремонтом тільки наші працівники, але ми долучили деякі компанії, які будуть робити і світло і будуть циклювати паркет, тому що на це потрібна техніка", — сказав директор.Поки на основній сцені триває ремонт, репетиції проводять у балетній залі.Асистент режисерарозповів, що зараз готуються до 85-го ювілейного театрального сезону. Репетирують прем’єру — комедію львівського режисера"Ми хочемо, щоб глядачеві було не тільки було приємно ходити, знаходитись у нашому театрі, а щоб вони могли споживати якісний сценічний продукт, мистецький", — додав працівник театру.Робитимуть ремонт не лише у театрі, але й в укритті, зазначив інженер з пожежної безпеки Михайло Прихода. Під час повітряної тривоги, з його слів, відкривають сховище для перехожих, жителів центрального району міста, а також для школярів першого ліцею, який розташований неподалік."Зараз школи не працюють, але в нас є черговий, відповідальний і в нас відкриваються це укриття при любій тривозі і вночі, і вдень. І з міста тут люди приходять обов’язково, так що ми його використовуємо це приміщення повною мірою", — сказав інженер.В укритті є декілька приміщень: для акторів і колективу театру, для школярів, для мистецьких проєктів. Також працюють біотуалети, але їх, додав інженер з пожежної безпеки, недостатньо.На початку повномасштабного вторгнення укриття облаштували для 135 людей, розповів директор театру Сергій Скулинець, а зараз його розширили до 800 місць. Завершити ремонтні роботи в облмуздрамтеатрі планують до 6 серпня, зазначив директор театру. Вартість ремонтних робіт підрахують після завершення.

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