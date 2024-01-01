В ексзаступника генпрокурора знайшли підпільне майно майже на 30 мільйонів
Сьогодні, 17:19
НАЗК знайшло у колишнього заступника генерального прокурора майно на 29 мільйонів гривень.
Агентство підозрює незаконне збагачення і передає матеріали НАБУ для розслідування, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Агентство вважає, що службовець записав на близьких автомобілі Lexus ES 300H, Lexus NX 300H, Porsche Macan Т за 3,5 млн грн, будинки і землі в Києві, Одесі та квартиру в Анталії (Туреччина). Також у нього знайшли 2 млн грн готівки і криптовалюту Tether.
НАЗК імʼя прокурора не називає, але з опису виходить, що це вже звільнений Дмитро Вербицький. Журналісти «Схем» раніше зʼясували, що він живе у маєтку за понад 2 млн грн, а його дівчина має елітне майно на понад 52 млн грн.
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Агентство підозрює незаконне збагачення і передає матеріали НАБУ для розслідування, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Агентство вважає, що службовець записав на близьких автомобілі Lexus ES 300H, Lexus NX 300H, Porsche Macan Т за 3,5 млн грн, будинки і землі в Києві, Одесі та квартиру в Анталії (Туреччина). Також у нього знайшли 2 млн грн готівки і криптовалюту Tether.
НАЗК імʼя прокурора не називає, але з опису виходить, що це вже звільнений Дмитро Вербицький. Журналісти «Схем» раніше зʼясували, що він живе у маєтку за понад 2 млн грн, а його дівчина має елітне майно на понад 52 млн грн.
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