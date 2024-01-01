В ексзаступника генпрокурора знайшли підпільне майно майже на 30 мільйонів

НАЗК знайшло у колишнього заступника генерального прокурора майно на 29 мільйонів гривень.Агентство підозрює незаконне збагачення і передає матеріали НАБУ для розслідування, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.Агентство вважає, що службовець записав на близьких автомобілі Lexus ES 300H, Lexus NX 300H, Porsche Macan Т за 3,5 млн грн, будинки і землі в Києві, Одесі та квартиру в Анталії (Туреччина). Також у нього знайшли 2 млн грн готівки і криптовалюту Tether.НАЗК імʼя прокурора не називає, але з опису виходить, що це. Журналісти «Схем» раніше зʼясували, що він живе у маєтку за понад 2 млн грн, а його дівчина має елітне майно на понад 52 млн грн.