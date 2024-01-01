Волиняни віддали останню шану Герою Дмитру Романовському

Досвідченого та безстрашного воїнасьогодні, 3 липня, провели ковельчани в останню земну дорогу.Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаВійна забирає молоді життя не лише снарядами, обстрілами, ударами дронів. Війна убиває, забираючи здоров’я –Понад 7 років Герой боронив Україну від російських загарбників — з 2017-го року він присвятив життя боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет своєї держави.Перший контракт із ЗСУ Дмитро уклав у жовтні 2017 року, під час АТО служив на Луганщині, де і познайомився з майбутньою дружиною. Свій останній контракт Дмитро підписав 26 травня 2021 року. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. 31 жовтня 2023 року боєць отримав відзнаку Головнокомандувача«Хрест Військова честь».«Висловлюю щирі співчуття батькам Героя, дружині, доньці та сину, сестрам. Вічна пам'ять і слава Захиснику України!» - зазначив Ігор Чайка.