Волиняни віддали останню шану Герою Дмитру Романовському
Сьогодні, 17:57
Досвідченого та безстрашного воїна Дмитра Романовського сьогодні, 3 липня, провели ковельчани в останню земну дорогу.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Війна забирає молоді життя не лише снарядами, обстрілами, ударами дронів. Війна убиває, забираючи здоров’я – серце 39-річного Дмитра не витримало.
Понад 7 років Герой боронив Україну від російських загарбників — з 2017-го року він присвятив життя боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет своєї держави.
Перший контракт із ЗСУ Дмитро уклав у жовтні 2017 року, під час АТО служив на Луганщині, де і познайомився з майбутньою дружиною Юлею. Свій останній контракт Дмитро підписав 26 травня 2021 року. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. 31 жовтня 2023 року боєць отримав відзнаку Головнокомандувача Валерія Залужного «Хрест Військова честь».
«Висловлюю щирі співчуття батькам Героя, дружині, доньці та сину, сестрам. Вічна пам'ять і слава Захиснику України!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Війна забирає молоді життя не лише снарядами, обстрілами, ударами дронів. Війна убиває, забираючи здоров’я – серце 39-річного Дмитра не витримало.
Понад 7 років Герой боронив Україну від російських загарбників — з 2017-го року він присвятив життя боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет своєї держави.
Перший контракт із ЗСУ Дмитро уклав у жовтні 2017 року, під час АТО служив на Луганщині, де і познайомився з майбутньою дружиною Юлею. Свій останній контракт Дмитро підписав 26 травня 2021 року. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. 31 жовтня 2023 року боєць отримав відзнаку Головнокомандувача Валерія Залужного «Хрест Військова честь».
«Висловлюю щирі співчуття батькам Героя, дружині, доньці та сину, сестрам. Вічна пам'ять і слава Захиснику України!» - зазначив Ігор Чайка.
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