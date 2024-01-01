На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук





Про це повідомляє Горохівська міська рада.



Захисник із села Пірванче загинув під час артилерійського обстрілу позицій свого підрозділу біля населеного пункту Водяне Донецької області військовий отримав поранення, несумісні з життям.





Про дату та час поховання повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув захисник з Волинської області Сергій Кравчук.Про це повідомляє Горохівська міська рада.Захисник із села Пірванче загинув під час артилерійського обстрілу позицій свого підрозділу біля населеного пункту Водяне Донецької області військовий отримав поранення, несумісні з життям.Про дату та час поховання повідомлять згодом.

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