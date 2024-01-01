На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук
На Донеччині загинув захисник з Волинської області Сергій Кравчук.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

Захисник із села Пірванче загинув під час артилерійського обстрілу позицій свого підрозділу біля населеного пункту Водяне Донецької області військовий отримав поранення, несумісні з життям.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук


Про дату та час поховання повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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