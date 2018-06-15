Абрикоси і сливи: скільки коштують літні фрукти на луцькому базарі
03 липень, 22:46
У Луцьку на базарі вже є чимало сезонних ягід і фруктів. Можна тут знайти малину, порічки, смородину та лохину. Також є вже й сливи та абрикоси.
Скільки потрібно заплатити за сезонні фрукти на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».
На базарі вже є чимало пропозицій від місцевих продавчинь. Так, одна пропонувала домашні абрикоси по 55 грн за кілограм. Ділиться, що абрикоси цьогоріч вродили, а слив – навпаки.
Абрикоси з Молдови тут продають по 70 грн за кілограм.
«Соковиті, солодкі та стиглі», – каже продавчиня про завезені абрикоси.
Зазначають, що цьогоріч на луцькому ринку більше привезених абрикос, слив ще нема, але сезон лише починається.
Сортів тут багато: є й по 65 грн і по 80 грн.
Абрикоси з Чернівців - «Ананаска» - солодкі та без кислинки - по 80 грн за кілограм.
«Люди знають «Ананас», її й беруть. Зараз почався сезон кавунів, приходьте по них. На смак - як з Херсону», - розповідає продавчиня.
В іншої продавчині є два види абрикосів - звичайні і вже відомі «ананаси». Каже, що звичайні менші за розміром, їх беруть вже на закрутки.
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Скільки потрібно заплатити за сезонні фрукти на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».
На базарі вже є чимало пропозицій від місцевих продавчинь. Так, одна пропонувала домашні абрикоси по 55 грн за кілограм. Ділиться, що абрикоси цьогоріч вродили, а слив – навпаки.
Абрикоси з Молдови тут продають по 70 грн за кілограм.
«Соковиті, солодкі та стиглі», – каже продавчиня про завезені абрикоси.
Зазначають, що цьогоріч на луцькому ринку більше привезених абрикос, слив ще нема, але сезон лише починається.
Сортів тут багато: є й по 65 грн і по 80 грн.
Абрикоси з Чернівців - «Ананаска» - солодкі та без кислинки - по 80 грн за кілограм.
«Люди знають «Ананас», її й беруть. Зараз почався сезон кавунів, приходьте по них. На смак - як з Херсону», - розповідає продавчиня.
В іншої продавчині є два види абрикосів - звичайні і вже відомі «ананаси». Каже, що звичайні менші за розміром, їх беруть вже на закрутки.
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