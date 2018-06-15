Абрикоси і сливи: скільки коштують літні фрукти на луцькому базарі

Абрикоси і сливи: скільки коштують літні фрукти на луцькому базарі
У Луцьку на базарі вже є чимало сезонних ягід і фруктів. Можна тут знайти малину, порічки, смородину та лохину. Також є вже й сливи та абрикоси.

Скільки потрібно заплатити за сезонні фрукти на базарі в Луцьку – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».

На базарі вже є чимало пропозицій від місцевих продавчинь. Так, одна пропонувала домашні абрикоси по 55 грн за кілограм. Ділиться, що абрикоси цьогоріч вродили, а слив – навпаки.

Абрикоси з Молдови тут продають по 70 грн за кілограм.

«Соковиті, солодкі та стиглі», – каже продавчиня про завезені абрикоси.

Зазначають, що цьогоріч на луцькому ринку більше привезених абрикос, слив ще нема, але сезон лише починається.

Сортів тут багато: є й по 65 грн і по 80 грн.

Абрикоси з Чернівців - «Ананаска» - солодкі та без кислинки - по 80 грн за кілограм.

«Люди знають «Ананас», її й беруть. Зараз почався сезон кавунів, приходьте по них. На смак - як з Херсону», - розповідає продавчиня.

В іншої продавчині є два види абрикосів - звичайні і вже відомі «ананаси». Каже, що звичайні менші за розміром, їх беруть вже на закрутки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: абрикоси, сливи, ціни, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туристичний збір, перепустки й безпека: що потрібно знати туристам, які їдуть на Світязь
03 липень, 23:18
Ідеї для жіночих образів із сорочками
03 липень, 22:49
Абрикоси і сливи: скільки коштують літні фрукти на луцькому базарі
03 липень, 22:46
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук
03 липень, 22:07
Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику
03 липень, 21:44
Схожі новини
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
15 червень, 2018, 11:49
Неврожайний рік: ціни на огірки, помідори та кабачки на луцькому ринку Неврожайний рік: ціни на огірки, помідори та кабачки на луцькому ринку
30 червень, 23:11
На луцьких ринках – сезон малини: які ціни На луцьких ринках – сезон малини: які ціни
20 червень, 07:12
Скільки коштують свіжі гриби у Луцьку на базарі Скільки коштують свіжі гриби у Луцьку на базарі
14 червень, 03:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Туристичний збір, перепустки й безпека: що потрібно знати туристам, які їдуть на Світязь
03 липень, 23:18
 0
Ідеї для жіночих образів із сорочками
03 липень, 22:49
 0
Абрикоси і сливи: скільки коштують літні фрукти на луцькому базарі
03 липень, 22:46
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Кравчук
03 липень, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8