Туристичний збір, перепустки й безпека: що потрібно знати туристам, які їдуть на Світязь

Богдан Тимошук.



— Скільки відпочивальників готова прийняти цього року Шацька громада? Чи не бояться люди їхати на Волинь, яка межує з Білоруссю?



Сьогодні в нашій громаді відносно безпечно. Дякую за це Збройним силам, прикордонній Службі. До війни в нас було дуже багато туристів — по 300-400 тисяч, майже до півмільйона людей. За даними Національного парку, у 2022 році в нас відпочивало орієнтовно 10-15 тисяч людей. Торік ситуація трохи покращилася — ми фіксували десь 80-90 тисяч туристів, які приїхали до нас. В цей сезон 2024 року ми очікуємо хоча б на рівні минулого року.



Враховуючи повномасштабне вторгнення, пріоритети як відпочинку, так і людей змінилися. І сьогодні Шацька громада пропонує спокійний, тихий відпочинок. Для військовослужбовців це — хороша реабілітація під час відпустки.



Географія туриста також змінилася. Раніше ми приймали туристів з Львівщини, Рівненщини, Волині, Тернопільщині. Сьогодні в нас вже відпочиває турист з Дніпропетровщини, Запоріжжя.



Для туристів готуємо новинку – розробляємо туристичний сайт, де буде виключно інформація про туристичні маршрути в Шацькій громаді: що можна побачити, відвідати, де можна поселитися, поїсти.



— Скільки баз відпочинку уже запрацювали? Чи є ті, хто через війну та мобілізацію припинив бізнес? Скільки в середньому може обійтися туристу день перебування на озері Світязь?



Такої інформації, що припинили бізнес, немає. В принципі те, що було у минулі роки, все працює: всі готелі, садиби, які здавали житло.



Що стосується цінової політики, то вона залежить від умов, які пропонують туристу. Це мінімально від 300-400 грн. за добу від людини й до 3000-4000 тисяч за номер.



— Чи потрібна туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, перепустка від прикордонників. Йдеться про урядові зміни до Постанови "Про прикордонний режим".



Прикордонна смуга — це 5-кілометрова зона безпосередньо від кордону вглиб громади. Якщо почитати цю Постанову, то там чітко прописано, що населені пункти й місця масового відпочинку не належать до прикордонної смуги. Тобто, якщо турист їде дорогою в населений пункт на відпочинок, то для нього перепустка не потрібна. Все, що йому потрібно в нинішній час, — це мати з собою документи, які посвідчують особу.



Єдине: для тих туристів, які хочуть більш активний відпочинок, люблять рибалити на наших озерах, збирати гриби, ягоди, гуляти лісом, дихати, насолоджуватись природою, — для них треба ця перепустка. Тому що в прикордонній смузі все те, що знаходиться за межами населеного пункту, буде під пильним оком Державної прикордонної служби.



— Якщо турист планує відпочити на базі, яка працює у 5-кілометровій зоні? Чи зможе він туди потрапити без перепустки?



Станом на сьогодні всі місця масового відпочинку, бази та готелі знаходяться в населених пунктах. Турист може туди безперешкодно їхати й відпочивати.



Якщо ж він покине межі населеного пункту і піде з друзями просто прогулятися лісовими стежками, то при зустрічі з прикордонним нарядом має пред'явити перепустку. Якщо він її не матиме, то буде притягнений до адміністративної відповідальності згідно з "Кодексом про адмінправопорушення".



— Якщо відпочивальники замовляють екскурсії у прикордонній території, чи знадобиться їм перепустка?



Коли у березні-квітні постало питання 5-кілометрової прикордонної зони, наші підприємці, які надають послуги з екскурсій туристичними локаціями громади, змінили раніше існуючі маршрути, аби уникнути конфліктів з Державною прикордонною службою. І сьогодні ці маршрути нічим не відрізняються, це ще одна знахідка для наших туристів.



— Чи є місця у Шацькій громаді, де людям не лише заборонено відпочивати, а й перебувати?



Звичайно, є місця, які заборонені навіть для місцевих жителів. Це стосується знову ж таки близькості до кордону, де знаходяться прикордонні підрозділи.



— Туристичний збір — чи існує він зараз? Скільки зібрали торік і на що витратили ці гроші?



Туристичний збір є, але його дуже складно збирати. Бо сьогодні це такий вид податку, який не настільки обов'язковий, як земельний податок чи податок на нерухомість. Бо це — добровільний вид податку.



З кожної людини за перебування в Шацькій громаді сплачується, згідно з рішенням сесії селищної ради, 10 гривень за один день. В нинішній час це дуже важлива підтримка громади, тому що ми сьогодні не тільки витрачаємо кошти на утримання громади, на утримання наших комунальних закладів: садків, шкіл лікарень, а це й підтримка Збройних Сил.



Сьогодні ми 20% бюджету віддаємо від того, що заробляємо, на підтримку бійців, на підтримку кордону, який в безпосередній близькості. Минулого року нам надійшло орієнтовно 150 000 туристичного збору від фізичних осіб, які здають в найм житло й орієнтовно 170 000 від юридичних осіб. Це дуже мізерні кошти, які надійшли в бюджет громади. Якщо в державі приймуть рішення і визначать цей податок обов'язковим, тоді дійсно надходження в бюджет Шацької громади будуть значно більшими.



— Третій рік туристичний сезон на озері Світязь і загалом в Шацькій громаді відбувається в умовах повномасштабної війни. Яка ситуація з укриттями, чи є вони для туристів на випадку повітряної тривоги?



В нашій громаді не так багато укриттів. Усі вони нанесені на мапу Державної служби з надзвичайних ситуацій і розміщені на сайті селищної ради. Так, їх недостатньо для тої кількості туристів, яка приїжджає, але розміщені вони у безпосередній близькості від пляжів при комунальних закладах Шацької селищної ради. Відсутність коштів у бюджеті наразі не дозволяє нам будувати нові укриття.



— Комфорт відпочинку — йдеться про рятувальні пости, прибирання пляжів, вивезення сміття, каналізацію. Хто контролює ці процеси під час туристичного сезону?



У нас створена комісія з обстеження рятувальних постів, перед початком сезону ми всіх їх обстежуємо. Працюємо з власниками садиб, де знаходяться ці рятувальні пости, бо відповідальність за функціонування рятувального поста покладається на суб’єкта господарювання, який надає послуги відпочинку. Навчання рятувальників, облаштування самого рятувального поста — це постійна робота з ними.



Вивіз сміття — це безпосередньо наша відповідальність. Сьогодні комунальне господарство підготувало полігон, де тимчасово зберігається сміття, укладено договори на вивезення сміття, постійно співпрацюємо з готелями, які здають в найм житло, з Національним парком.



Що стосується водовідведення, у нас є незавершений проєкт з каналізування — це 100 кілометрів мереж навколо озера Світязь. Цей проєкт вже завершується, але ми ще не встигли його прийняти на баланс селищної ради, тому, напевно, що це вже буде на наступний сезон.



Щодо прибирання пляжів, це так само відповідальність Національного парку і бізнесу. Для громади важливо, щоб території, які вони утримують, були чисті, прибрані й без сміття.



— Громадський порядок на Шацьких озерах — хто за це відповідальний?



Безпека і громадський порядок — це повноваження Національної поліції. Ми в цьому сезоні визначили режим роботи закладів до 23 години, адже діє комендантська година. Наряди поліції працюють на основних локаціях: на центральному пляжі, в селі Світязь, в санаторії «Лісова пісня» та інших місцях, де перебувають туристи.



— Яким було наповнення бюджету торік, зважаючи на орієнтовну 100 000 кількість туристів. Це мало чи багато в порівнянні з попередніми роками й куди ці кошти спрямували?



Якщо говорити про наповнення бюджету з різних джерел, не тільки з туристичного збору, то 2023 рік він був кращий для громади, тому що ми мали і військове ПДФО. Враховуючи нові зміни, ці кошти перейшли на центральний рівень і ми сьогодні досить сильно відчуваємо ці не надходження. Тому саме робота з податковим боргом, робота з бізнесом в літній період — це сьогодні ті можливості, які дадуть нам оцей резерв перекрити.



Ми чекаємо туристів. Наші люди готуються цілий рік і мають можливості здати в найм житло. Для них — це наповнення їхніх сімей, родинних бюджетів. Сьогодні мешканці нашої громади також мають можливість продукувати крафтову продукцію: це Світязький пончик, риба, ягоди, гриби.



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Раніше ми приймали туристів з Львівщини, Рівненщини, Волині, Тернопільщині. Сьогодні в нас вже відпочиває турист з Дніпропетровщини, Запоріжжя.Для туристів готуємо новинку – розробляємо туристичний сайт, де буде виключно інформація про туристичні маршрути в Шацькій громаді: що можна побачити, відвідати, де можна поселитися, поїсти.Такої інформації, що припинили бізнес, немає. В принципі те, що було у минулі роки, все працює: всі готелі, садиби, які здавали житло.Що стосується цінової політики, то вона залежить від умов, які пропонують туристу. Це мінімально від 300-400 грн. за добу від людини й до 3000-4000 тисяч за номер.Прикордонна смуга — це 5-кілометрова зона безпосередньо від кордону вглиб громади. Якщо почитати цю Постанову, то там чітко прописано, що населені пункти й місця масового відпочинку не належать до прикордонної смуги. Тобто, якщо турист їде дорогою в населений пункт на відпочинок, то для нього перепустка не потрібна. Все, що йому потрібно в нинішній час, — це мати з собою документи, які посвідчують особу.Єдине: для тих туристів, які хочуть більш активний відпочинок, люблять рибалити на наших озерах, збирати гриби, ягоди, гуляти лісом, дихати, насолоджуватись природою, — для них треба ця перепустка. Тому що в прикордонній смузі все те, що знаходиться за межами населеного пункту, буде під пильним оком Державної прикордонної служби.Станом на сьогодні всі місця масового відпочинку, бази та готелі знаходяться в населених пунктах. Турист може туди безперешкодно їхати й відпочивати.Якщо ж він покине межі населеного пункту і піде з друзями просто прогулятися лісовими стежками, то при зустрічі з прикордонним нарядом має пред'явити перепустку. Якщо він її не матиме, то буде притягнений до адміністративної відповідальності згідно з "Кодексом про адмінправопорушення".Коли у березні-квітні постало питання 5-кілометрової прикордонної зони, наші підприємці, які надають послуги з екскурсій туристичними локаціями громади, змінили раніше існуючі маршрути, аби уникнути конфліктів з Державною прикордонною службою. І сьогодні ці маршрути нічим не відрізняються, це ще одна знахідка для наших туристів.Звичайно, є місця, які заборонені навіть для місцевих жителів. Це стосується знову ж таки близькості до кордону, де знаходяться прикордонні підрозділи.Туристичний збір є, але його дуже складно збирати. Бо сьогодні це такий вид податку, який не настільки обов'язковий, як земельний податок чи податок на нерухомість. Бо це — добровільний вид податку.З кожної людини за перебування в Шацькій громаді сплачується, згідно з рішенням сесії селищної ради, 10 гривень за один день. В нинішній час це дуже важлива підтримка громади, тому що ми сьогодні не тільки витрачаємо кошти на утримання громади, на утримання наших комунальних закладів: садків, шкіл лікарень, а це й підтримка Збройних Сил.Сьогодні ми 20% бюджету віддаємо від того, що заробляємо, на підтримку бійців, на підтримку кордону, який в безпосередній близькості. Минулого року нам надійшло орієнтовно 150 000 туристичного збору від фізичних осіб, які здають в найм житло й орієнтовно 170 000 від юридичних осіб. Це дуже мізерні кошти, які надійшли в бюджет громади. Якщо в державі приймуть рішення і визначать цей податок обов'язковим, тоді дійсно надходження в бюджет Шацької громади будуть значно більшими.В нашій громаді не так багато укриттів. Усі вони нанесені на мапу Державної служби з надзвичайних ситуацій і розміщені на сайті селищної ради. Так, їх недостатньо для тої кількості туристів, яка приїжджає, але розміщені вони у безпосередній близькості від пляжів при комунальних закладах Шацької селищної ради. Відсутність коштів у бюджеті наразі не дозволяє нам будувати нові укриття.— Комфорт відпочинку — йдеться про рятувальні пости, прибирання пляжів, вивезення сміття, каналізацію. Хто контролює ці процеси під час туристичного сезону?У нас створена комісія з обстеження рятувальних постів, перед початком сезону ми всіх їх обстежуємо. Працюємо з власниками садиб, де знаходяться ці рятувальні пости, бо відповідальність за функціонування рятувального поста покладається на суб’єкта господарювання, який надає послуги відпочинку. Навчання рятувальників, облаштування самого рятувального поста — це постійна робота з ними.Вивіз сміття — це безпосередньо наша відповідальність. Сьогодні комунальне господарство підготувало полігон, де тимчасово зберігається сміття, укладено договори на вивезення сміття, постійно співпрацюємо з готелями, які здають в найм житло, з Національним парком.Що стосується водовідведення, у нас є незавершений проєкт з каналізування — це 100 кілометрів мереж навколо озера Світязь. Цей проєкт вже завершується, але ми ще не встигли його прийняти на баланс селищної ради, тому, напевно, що це вже буде на наступний сезон.Щодо прибирання пляжів, це так само відповідальність Національного парку і бізнесу. Для громади важливо, щоб території, які вони утримують, були чисті, прибрані й без сміття.Безпека і громадський порядок — це повноваження Національної поліції. Ми в цьому сезоні визначили режим роботи закладів до 23 години, адже діє комендантська година. Наряди поліції працюють на основних локаціях: на центральному пляжі, в селі Світязь, в санаторії «Лісова пісня» та інших місцях, де перебувають туристи.— Яким було наповнення бюджету торік, зважаючи на орієнтовну 100 000 кількість туристів. Це мало чи багато в порівнянні з попередніми роками й куди ці кошти спрямували?Якщо говорити про наповнення бюджету з різних джерел, не тільки з туристичного збору, то 2023 рік він був кращий для громади, тому що ми мали і військове ПДФО. Враховуючи нові зміни, ці кошти перейшли на центральний рівень і ми сьогодні досить сильно відчуваємо ці не надходження. Тому саме робота з податковим боргом, робота з бізнесом в літній період — це сьогодні ті можливості, які дадуть нам оцей резерв перекрити.Ми чекаємо туристів. Наші люди готуються цілий рік і мають можливості здати в найм житло. Для них — це наповнення їхніх сімей, родинних бюджетів. Сьогодні мешканці нашої громади також мають можливість продукувати крафтову продукцію: це Світязький пончик, риба, ягоди, гриби.

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