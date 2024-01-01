Ідеї для жіночих образів із сорочками

Ідеї для жіночих образів із сорочками
Сорочки давно вийшли за межі нудних офісних образів. Сьогодні це універсальна річ, яка чудово вписується як в офісний стиль, так і в більш повсякденні, романтичні й навіть спортивні луки. Якщо шукаєте ідеальне поєднання високої якості та привабливого зовнішнього вигляду, то рішення купити жіночу сорочку від SOLMAR — саме те, що потрібно.

З чим носити сорочки, щоб завжди виглядати стильно


Одна з основних переваг сорочок — здатність адаптуватися до різних образів. Серед найбільш модних у цьому сезоні поєднань:

  • лляна біла сорочка вільного крою з довгим або коротким рукавом — практичне рішення на щодень, її можна носити з темними джинсами або шортами, джинсовою міді-спідницею;

  • моделі у дрібну смужку — такий варіант ніби балансує між класикою та кежуалом, тому чудово підійде до легких бавовняних брюк чи шортів, кюлотів;

  • сорочки із широкими смужками — нагадування про тепле літо та безкрайнє море, їх можна одягати на пляж або носити в повсякденному житті як другий шар.

    • В образі сорочка може виступати як основним елементом, так і доповненням до інших деталей. Наприклад, у прохолодний вечір таку річ зручно одягнути поверх сукні чи топа, не застібаючи повністю, а у спеку — зав’язати навколо пояса.

    Як вибрати сорочку: основні критерії


    Щоб купити зручну річ, що прослугує не один сезон, передусім варто звернути увагу на матеріал. Найпопулярнішим варіантом вважається котон — легкий та дихаючий, він чудово підходить для спекотної погоди й добре вбирає вологу.

    Не менший попит мають вироби з льону. Цей матеріал чудово пропускає повітря, але може м’ятись і потребує особливого догляду. Більш невибагливими є синтетичні тканини, проте вони можуть заважати шкірі дихати.

    Універсальний варіант — це оверсайз-сорочки вільного крою. Вони добре виглядають як із вузьким, так і з широким низом, відрізняються зручністю та стильним дизайном.

    Колір та принт варто вибирати відповідно до інших речей у гардеробі та особистих уподобань. «Під усе» можна носити лаконічні білі, чорні та сині моделі. А ось яскраві блакитні чи рожеві речі підходять для створення модних акцентів.

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    Теги: сорочка, реклама
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