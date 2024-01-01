Аварія на Волині: автівка збила пішохода

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.



Про це повідомляє



За даними видання, сьогодні, 8 липня, на ділянці дороги між Заболотцями та Благодатним трапилась ДТП: авто збило чоловіка.



Як розповіли правоохоронці, водій автомобіля самостійно доставив постраждалого у медзаклад в Благодатному та поїхав.



Поліція з’ясовує оставини ДТП та встановлюють особу водія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автодорозі поміж селами Заболотці та Благодатне на Волиніза участю пішохода.Про це повідомляє Буг За даними видання, сьогодні, 8 липня, на ділянці дороги між Заболотцями та Благодатним трапилась ДТП: авто збило чоловіка.Як розповіли правоохоронці, водій автомобіля самостійно доставив постраждалого у медзаклад в Благодатному та поїхав.Поліція з’ясовує оставини ДТП та встановлюють особу водія.

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