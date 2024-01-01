Аварія на Волині: автівка збила пішохода

Аварія на Волині: автівка збила пішохода
На автодорозі поміж селами Заболотці та Благодатне на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це повідомляє Буг.

За даними видання, сьогодні, 8 липня, на ділянці дороги між Заболотцями та Благодатним трапилась ДТП: авто збило чоловіка.

Як розповіли правоохоронці, водій автомобіля самостійно доставив постраждалого у медзаклад в Благодатному та поїхав.

Поліція з’ясовує оставини ДТП та встановлюють особу водія.

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Теги: ДТП, Волинь
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