Аварія на Волині: автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:37
На автодорозі поміж селами Заболотці та Благодатне на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.
Про це повідомляє Буг.
За даними видання, сьогодні, 8 липня, на ділянці дороги між Заболотцями та Благодатним трапилась ДТП: авто збило чоловіка.
Як розповіли правоохоронці, водій автомобіля самостійно доставив постраждалого у медзаклад в Благодатному та поїхав.
Поліція з’ясовує оставини ДТП та встановлюють особу водія.
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Про це повідомляє Буг.
За даними видання, сьогодні, 8 липня, на ділянці дороги між Заболотцями та Благодатним трапилась ДТП: авто збило чоловіка.
Як розповіли правоохоронці, водій автомобіля самостійно доставив постраждалого у медзаклад в Благодатному та поїхав.
Поліція з’ясовує оставини ДТП та встановлюють особу водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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