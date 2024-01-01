У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»

У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»
Росія вранці, 8 липня, атакувала столицю ракетами. Є постраждалі. Падіння уламків зафіксували в шістьох районах столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого. Є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кличко повідомив про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували.

Падіння уламків зафіксували в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними, в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі, а в Дарницькому — пошкоджено приватний будинок.

У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку, у Дніпровському — уламки палають в житловій забудові. Тим часом у Деснянському районі сталося займання будинку.

У Києві зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як повідомляють джерела hromadske, це дитяча лікарня «Охматдит».

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: «Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила».

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Теги: Київ, ракетна атака
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