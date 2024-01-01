У Києві росіяни поцілили по дитячій лікарні «Охматдит»





Про це Віталій Кличко.



"На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого. Є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.



Згодом Кличко повідомив про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували.



Падіння уламків зафіксували в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними, в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі, а в Дарницькому — пошкоджено приватний будинок.



У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку, у Дніпровському — уламки палають в житловій забудові. Тим часом у Деснянському районі сталося займання будинку.



У Києві зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як повідомляють джерела



Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: «Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вранці, 8 липня, атакувала столицю ракетами. Є постраждалі. Падіння уламків зафіксували в шістьох районах столиці.Про це повідомив міський голова"На даний момент відомо про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого. Є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - йдеться в повідомленні.Згодом Кличко повідомив про 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували.Падіння уламків зафіксували в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними, в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі, а в Дарницькому — пошкоджено приватний будинок.У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку, у Дніпровському — уламки палають в житловій забудові. Тим часом у Деснянському районі сталося займання будинку.У Києві зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як повідомляють джерела hromadske , це дитяча лікарня «Охматдит».Голова Офісу президентаповідомив: «Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила».

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