У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих

У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих
Унаслідок російської ракетної атаки у Києві дев’ять постраждалих та 5 загиблих.

Про це повідомили у Київській МВА.

"Попередньо відомо про 5-х загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшилася. Вже відомо про 11, 8 із них - в лікарнях.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередні дані:

- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;

також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

- в Деснянському районі займання будинку.

- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.
У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих

На місцях пригод працюють усі оперативні служби.

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Теги: Київ, ракетна атака
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