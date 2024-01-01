У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих

ракетної атаки у Києві дев’ять постраждалих та 5 загиблих.



Про це



"Попередньо відомо про 5-х загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Мер міста Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшилася. Вже відомо про 11, 8 із них - в лікарнях.



Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.



Попередні дані:



- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;



- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;



- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.



- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;



- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;



також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.



- в Деснянському районі займання будинку.



- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.



На місцях пригод працюють усі оперативні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російськоїдев’ять постраждалих та 5 загиблих.Про це повідомили у Київській МВА."Попередньо відомо про 5-х загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Мер містаповідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшилася. Вже відомо про 11, 8 із них - в лікарнях.Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.- в Деснянському районі займання будинку.- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.На місцях пригод працюють усі оперативні служби.

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