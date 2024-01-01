У Києві після ракетної атаки – 5 загиблих та 11 постраждалих
Сьогодні, 11:42
Унаслідок російської ракетної атаки у Києві дев’ять постраждалих та 5 загиблих.
Про це повідомили у Київській МВА.
"Попередньо відомо про 5-х загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшилася. Вже відомо про 11, 8 із них - в лікарнях.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Попередні дані:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;
також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- в Деснянському районі займання будинку.
- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.
На місцях пригод працюють усі оперативні служби.
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Про це повідомили у Київській МВА.
"Попередньо відомо про 5-х загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих, на жаль, збільшилася. Вже відомо про 11, 8 із них - в лікарнях.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Попередні дані:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;
- в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі;
також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
- в Деснянському районі займання будинку.
- В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування.
На місцях пригод працюють усі оперативні служби.
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