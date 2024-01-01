На Волині та Львівщині викрили схему контрабанди на мільйони

На Волині та Львівщині викрили схему контрабанди на мільйони
Детективи Бюро економічної безпеки на Львівщині та Волині викрили схему контрабандного переміщення сигарет. Вилучено товар вартістю понад 9 млн грн.

Про це у телеграмі інформує БЕБ.

Встановлено, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.

Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн ЄС. Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram.

Детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів, складських приміщень та у транспортних засобах. Вилучено понад 19 тис. шт. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.

Досудове розслідування триває.

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Теги: БЕБ, Волинь
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