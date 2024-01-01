На Волині та Львівщині викрили схему контрабанди на мільйони
Сьогодні, 19:00
Детективи Бюро економічної безпеки на Львівщині та Волині викрили схему контрабандного переміщення сигарет. Вилучено товар вартістю понад 9 млн грн.
Про це у телеграмі інформує БЕБ.
Встановлено, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.
Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн ЄС. Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram.
Детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів, складських приміщень та у транспортних засобах. Вилучено понад 19 тис. шт. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
Досудове розслідування триває.
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Про це у телеграмі інформує БЕБ.
Встановлено, що група осіб організувала переміщення поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей.
Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн ЄС. Надалі одноразові електронні сигарети, заправлені нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісними рідинами для електронних випаровувачів, продавали у Telegram.
Детективи БЕБ провели обшуки за адресами проживання фігурантів, складських приміщень та у транспортних засобах. Вилучено понад 19 тис. шт. електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
Досудове розслідування триває.
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