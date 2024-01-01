Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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