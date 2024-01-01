Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.



Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію