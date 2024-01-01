На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Кучер

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Кучер
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Олег Кучер.

Про це повідомили в Олицькій громаді.

«Захисник України, головний сержант 2 піхотного взводу, сержант Олег, житель села Носовичі, 08.11.1974 р. н., з жовтня 2023 року став на захист України, боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Загинув воїн 03 липня 2024 року, отримавши травми несумісні з життям внаслідок наїзду автомобіля у місті Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олег Кучер


Про дату та час поховання воїна повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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