Коли на Волинь повернеться спека: деталі

Коли на Волинь повернеться спека: деталі
Уже найближчим часом у Волинську область повернуться спекотні дні.

Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк. За її словами, уже з неділі, 7 липня, відчутно потепліє.

«У неділю, 7 липня, температура повітря на Волині вже буде +30-+32. Весь наступний тиждень буде суха спекотна погода. Температура повітря у середньому триматиметься на рівні +30 - +34. Це пов'язано з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки», - розповіла Світлана Дриганюк.

Та синоптикиня додала, що за попередніми прогнозами, липень буде досить спекотним.

«В Українському гідрометеоцентрі, у відділі довгострокових прогнозів, роблять розрахунок на місяць, адже ми тільки до десяти діб можемо спрогнозувати погоду. За їхніми даними, середньомісячна температура повітря буде майже на два градуси вище норми. Тобто загалом липень буде спекотний. Звісно, будуть і прохолодні дні, з дощиком, грозами, але в цілому місяць буде досить спекотний», – підсумувала вона.

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Теги: погода, прогноз
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