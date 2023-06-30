Лучанка передала в Музей волинської ікони три образи ХІХ – ХХ століття

Лучанка передала в Музей волинської ікони три образи ХІХ – ХХ століття
Лучанка Ірина Шах, яка понад 20 років проживає в Іспанії, передала у Музей волинської ікони три образи, які спеціалісти оцінили як пам’ятки іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбуку.

Жінка розповіла музейникам, що вивезти сімейні реліквії за кордон не може, тому вирішила передати їх туди, де за образами доглянуть належним чином.

Дідусь Ірини Шах Василь Євдокимович — священник. 40 років він був настоятелем церкви Іоана Хрестителя у селі Прилуцьке. "Завдяки його старанням збереглася прилуцька церква, яка була побудована за проєктом відомого архітектора Сергія Тимошенка у 1937 р. Разом із іконами Богородиці і Спасителя Ірина Шах передала газети з матеріалами про Василя Шаха", — зазначили у музеї.

Нові експонати, які передала лучанка, поповнять колекцію музею і незабаром їх зможуть побачити відвідувачі.

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Теги: музей, ікони
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