Лучанка передала в Музей волинської ікони три образи ХІХ – ХХ століття

Лучанка, яка понад 20 років проживає в Іспанії, передала у Музей волинської ікони три образи, які спеціалісти оцінили як пам’ятки іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століття.Про це повідомили на сторінці музею у Фейсбуку.Жінка розповіла музейникам, що вивезти сімейні реліквії за кордон не може, тому вирішила передати їх туди, де за образами доглянуть належним чином.Дідусь Ірини Шах В— священник. 40 років він був настоятелем церкви Іоана Хрестителя у селі Прилуцьке. "Завдяки його старанням збереглася прилуцька церква, яка була побудована за проєктом відомого архітектора Сергія Тимошенка у 1937 р. Разом із іконами Богородиці і Спасителя Ірина Шах передала газети з матеріалами про Василя Шаха", — зазначили у музеї.Нові експонати, які передала лучанка, поповнять колекцію музею і незабаром їх зможуть побачити відвідувачі.