У Луцьку виникли труднощі при підготовці до нового навчального року





Про це у коментарі журналістам Віталій Бондар. Полягають вони у тому, що у зв’язку з тотальною мобілізацією не вистачає фахівців для виконання ремонтних робіт у закладах освіти.



«У нас підготовка до нового навчального року йде по плану, робимо ремонти, юридично підковуємося. Поточка робиться раніше, капіталка - пізніше, укриття по трохи робимо. Зараз немало тендерів оголошуємо, проте багато з них не проводиться, бо люди не виходять на ці тендери, адже немає кому робити. Цей рік для нас буде дуже непростий, адже не вистачає робочих рук закрити потребу у ремонтах. Багато людей мобілізовано. Люди не виходять на закупівлю послуги, адже немає робітників», - розповів Віталій Бондар.



За його словами, навчальний рік, згідно із законодавством, розпочнеться 1 вересня. Що ж до рекомендації Міністерства освіти розпочати навчальний рік у серпні, то поки Луцьк до цього дослухатися не буде, поки це є лише рекомендацією.



«Навчальний рік розпочнеться 1 вересня, як це регламентовано законодавством. Коли будуть змін, відповідно і ми будемо вносити зміни. Ми законослухняні. Якщо починати навчальний рік із 19 серпня, то це лише 10 навчальних днів. Хіба вони нас врятують? Ми можемо вийти іншими способами з цієї ситуації. І змішаним навчанням, і шестиденкою, і більшою кількістю уроків у день.



Тих десять днів зможемо в семестрі закрити, для цього не обов’язково у серпні навчатися. Якщо ми почнемо в серпні навчатися, то порушимо санрегламент по відпочинку дітей, ми порушимо Кодекс законів про працю щодо відпочинку наших педагогічних працівників», - підсумував головний освітянин Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Департамент освіти Луцької міської ради при підготовці до нового навчального року зіштовхнувся з деякими труднощами.Про це у коментарі журналістам ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради. Полягають вони у тому, що у зв’язку з тотальною мобілізацією не вистачає фахівців для виконання ремонтних робіт у закладах освіти.«У нас підготовка до нового навчального року йде по плану, робимо ремонти, юридично підковуємося. Поточка робиться раніше, капіталка - пізніше, укриття по трохи робимо. Зараз немало тендерів оголошуємо, проте багато з них не проводиться, бо люди не виходять на ці тендери, адже немає кому робити. Цей рік для нас буде дуже непростий, адже не вистачає робочих рук закрити потребу у ремонтах. Багато людей мобілізовано. Люди не виходять на закупівлю послуги, адже немає робітників», - розповів Віталій Бондар.За його словами, навчальний рік, згідно із законодавством, розпочнеться 1 вересня. Що ж до рекомендації Міністерства освіти розпочати навчальний рік у серпні, то поки Луцьк до цього дослухатися не буде, поки це є лише рекомендацією.«Навчальний рік розпочнеться 1 вересня, як це регламентовано законодавством. Коли будуть змін, відповідно і ми будемо вносити зміни. Ми законослухняні. Якщо починати навчальний рік із 19 серпня, то це лише 10 навчальних днів. Хіба вони нас врятують? Ми можемо вийти іншими способами з цієї ситуації. І змішаним навчанням, і шестиденкою, і більшою кількістю уроків у день.Тих десять днів зможемо в семестрі закрити, для цього не обов’язково у серпні навчатися. Якщо ми почнемо в серпні навчатися, то порушимо санрегламент по відпочинку дітей, ми порушимо Кодекс законів про працю щодо відпочинку наших педагогічних працівників», - підсумував головний освітянин Луцька.

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