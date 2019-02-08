На Волині вакцинували від сказу майже 7 тисяч домашніх тварин

На Волині вакцинували від сказу майже 7 тисяч домашніх тварин
На Волині в рамках місячної акції з вакцинації домашніх тварин від сказу мобільні групи держлікарень ветеринарної медицини щепили 6 553 домашніх тварин.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області.

Ветлікарі працювали в громадах Луцького, Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського районів з 13 червня до 5 липня.

За останній тиждень, з 1 до 5 липня, проти сказу щепили 4 287 домашніх тварин, зокрема 2 083 собаки та 2 155 котів у таких районах.

Луцький район — 80 тварин (48 собак, 32 коти);
Володимирський район — 785 тварин (355 собак, 381 кіт);
Ковельський район — 2 727 (1 293 собаки, 1 434 коти);
Камінь-Каширський район — 695 (387 собак і 308 котів).

Довідково: Вакцинація — ефективний спосіб профілактики сказу та обов'язковий для всіх собак і котів. Імунізувати домашніх тварин – обов'язок кожного власника, адже це основний метод контролю сказу незалежно від його епізоотичного типу. Лікування при захворюванні на сказ, тому ветлікарі рекомендують проводити профілактичні щеплення тваринам.

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Теги: сказ, вакцинація, тварини
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