На Волині вакцинували від сказу майже 7 тисяч домашніх тварин

На Волині в рамках місячної акції з вакцинації домашніх тварин від сказу мобільні групи держлікарень ветеринарної медицини щепили 6 553 домашніх тварин.Про це повідомили в Держпродспоживслужбі області.Ветлікарі працювали в громадах Луцького, Володимирського, Ковельського, Камінь-Каширського районів з 13 червня до 5 липня.За останній тиждень, з 1 до 5 липня, проти сказу щепили 4 287 домашніх тварин, зокрема 2 083 собаки та 2 155 котів у таких районах.Луцький район — 80 тварин (48 собак, 32 коти);Володимирський район — 785 тварин (355 собак, 381 кіт);Ковельський район — 2 727 (1 293 собаки, 1 434 коти);Камінь-Каширський район — 695 (387 собак і 308 котів).Довідково: Вакцинація — ефективний спосіб профілактики сказу та обов'язковий для всіх собак і котів. Імунізувати домашніх тварин – обов'язок кожного власника, адже це основний метод контролю сказу незалежно від його епізоотичного типу. Лікування при захворюванні на сказ, тому ветлікарі рекомендують проводити профілактичні щеплення тваринам.