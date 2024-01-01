Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п'ятницю, 5 липня, у суботу та неділю, 6 та 7 липня, також очікується висока сонячна активність.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня
Сьогодні, 03:15
На Волині вакцинували від сказу майже 7 тисяч домашніх тварин
Сьогодні, 01:30
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку виникли труднощі при підготовці до нового навчального року
05 липень, 23:17
Троє військових з Волині потрапили у збірну України на Іграх нескорених-2025
05 липень, 22:46
Схожі новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-6 липня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-6 липня
04 липень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 липня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 липня
02 липень, 05:15
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22-23 червня Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22-23 червня
22 червень, 03:10
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-22 червня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 20-22 червня
20 червень, 03:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
05 липень, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
05 липень, 09:00
 1
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня
Сьогодні, 03:15
 0
На Волині вакцинували від сказу майже 7 тисяч домашніх тварин
Сьогодні, 01:30
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8