Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п'ятницю, 5 липня, у суботу та неділю, 6 та 7 липня, також очікується висока сонячна активність.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.