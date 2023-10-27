На Волині – у розпалі сезон збору лисичок

На Волині – у розпалі сезон збору лисичок
Після рясних літніх дощів на Любомльщині грибники щодня прямують до лісу по дари природи. Окрім релаксотерапії, місцеві мають хорошу можливість заробити: заготівельники скуповують лисички по 110 грн за кілограм, на ринку літрову банку лисичок продають за 100 грн.

Журналісти ВСН відправилися на «тихе полювання» і переймали досвід у тих, хто за сезон (два місяці) назбирує понад пів тонни лише лисичок.

Місцевий грибник Петро навіть у свій 60-річний ювілей зранку вже був у лісі, каже, що лисички чекати не будуть, поки він святкуватиме.

«Цьогоріч сезон стартував набагато раніше – практично місяць вже є гриби. Було дуже гаряче, лисички росли слабо. Ледве два кілограми вдавалося назбирати. Після дощів гриб гарно пішов. Буває, по дві ходки роблю вдень», – говорить грибник.

Для Петра лисички, звісно ж, хороший вид заробітку, але й сам процес – на радість. Якщо гриби є, то збирати зовсім неважко. Ростуть лисички переважно великими групами в соснових лісах у тіні дерев і в моху, хоча їх можна знайти повсюди.

«Бачиш, шипота чи мох припідняті, обережно розгортай і не тупцяй багато, бо можеш позбивати лисички. Головне – знайти одного гриба й процес піде, бо вони сімейками ростуть», – дає настанови Петро.

Збирати лисички, ще той квест: треба бути дуже уважним, не поспішати, дивитися, куди ступаєш. Це ще й релаксотерапія, яка дає можливість подихати цілющим соснових лісом, посмакувати суницею, зустрітися з їжаком чи мишею…

Місцева грибниця Оксана додає, що лисички дуже корисні, вони виводять радіацію з організму: це єдиний гриб, якого не їсть жоден шкідник.

«Спочатку я збираю лисички для сім’ї: сушу гриби, а також відварюю і заморожую. Взимку з лисичками варю суп, картоплю, тушкую капусту. Словом, додаю в усі можливі страви Ці гриби точно не пошкодять, а додадуть особливого смаку. Зробивши запас, здаю лисички заготівельнику», – розповідає жінка.

Довідково: Лисички цінують не лише за прекрасні смакові якості, а й за вміст вітамінів В2, С, каротину. Гриби ефективні в лікуванні різних хвороб: гепатиту, варикозного розширення вен, геморою, депресії, безсоння, псоріазу, патології серцево-судинної системи, панкреатиту, гельмінтозів, туберкульозу, ожиріння, наривів, фурункульозу, ангіни тощо. Окрім цього, лисички використовують для виготовлення різних лікарських засобів: порошку, настоянок і відварів.

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Теги: лисички, урожай
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