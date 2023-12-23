На війні в Україні Росія втратила майже 550 тисяч військових, — Генштаб

На війні в Україні Росія втратила майже 550 тисяч військових, — Генштаб
Станом на ранок 6 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 549 840 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.

З техніки росіяни втратили:

танків — 8153 (+11) од,
бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,
артилерійських систем — 14897 (+66) од,
РСЗВ — 1115 (+0) од,
засоби ППО — 878 (+0) од,
літаків — 360 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),
крилаті ракети — 2351 (+9),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,
спеціальна техніка — 2479 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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