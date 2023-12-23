На війні в Україні Росія втратила майже 550 тисяч військових, — Генштаб





Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.



З техніки росіяни втратили:



танків — 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,

артилерійських систем — 14897 (+66) од,

РСЗВ — 1115 (+0) од,

засоби ППО — 878 (+0) од,

літаків — 360 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),

крилаті ракети — 2351 (+9),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,

спеціальна техніка — 2479 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 6 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 549 840 військовослужбовців.Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1260 військових.З техніки росіяни втратили:танків — 8153 (+11) од,бойових броньованих машин — 15629 (+18) од,артилерійських систем — 14897 (+66) од,РСЗВ — 1115 (+0) од,засоби ППО — 878 (+0) од,літаків — 360 (+0) од,гелікоптерів — 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11809 (+58),крилаті ракети — 2351 (+9),кораблі /катери — 28 (+0) од,підводні човни — 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн — 20053 (+76) од,спеціальна техніка — 2479 (+6).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію