Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки

Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки
У суботу, 6 липня, світло в Україні вимикатимуть протягом усієї доби. Пом'якшення графіків попри вихідний день не передбачається. Водночас ввечері відключення будуть жорсткішими.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що більше відключень очікується з 17:00.

"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - повідомили в Укренерго.

На сайті "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення світла на Волині.
Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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