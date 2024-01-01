Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки
Сьогодні, 10:14
У суботу, 6 липня, світло в Україні вимикатимуть протягом усієї доби. Пом'якшення графіків попри вихідний день не передбачається. Водночас ввечері відключення будуть жорсткішими.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Зазначається, що більше відключень очікується з 17:00.
"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - повідомили в Укренерго.
На сайті "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення світла на Волині.
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Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Зазначається, що більше відключень очікується з 17:00.
"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - повідомили в Укренерго.
На сайті "Волиньобленерго" оприлюднили графіки відключення світла на Волині.
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