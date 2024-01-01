Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США – 40,54 грн



Курс євро

1 євро – 43,78 грн



Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 липня, і неділю, 7 липня. Долар втратив 21 коп., євро – 6 коп., а злотий - 0 коп.Про це повідомили в НБУ.1 долар США – 40,54 грн1 євро – 43,78 грн1 польський злотий – 10,19 грн

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