Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 липня, і неділю, 7 липня. Долар втратив 21 коп., євро – 6 коп., а злотий - 0 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара
1 долар США – 40,54 грн

Курс євро
1 євро – 43,78 грн

Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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