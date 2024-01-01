Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 липня, і неділю, 7 липня. Долар втратив 21 коп., євро – 6 коп., а злотий - 0 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,54 грн
Курс євро
1 євро – 43,78 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 грн
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,54 грн
Курс євро
1 євро – 43,78 грн
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 грн
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