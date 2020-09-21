У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції

У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції
У Секторі поліцейської діяльності селища Локачі Володимирського районного відділу поліції новий начальник.

Про це повідомили у СПД селища Локачі, пише Район. Локачі.

Від 5-го липня посаду тимчасового виконувача обов’язків обійняв старший лейтенант поліції Ігор Охримчук.

Капітан поліції Тарас Слюсарук, який до 5-го липня займав посаду начальника Сектору поліцейської діяльності селища Локачі – став заступником начальника Нововолинського відділення поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, локачі, новий очільник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук
Сьогодні, 13:25
У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції
Сьогодні, 13:11
Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі
Сьогодні, 12:09
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Коли на Волині вимикатимуть електроенергію 6 липня: графіки
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
У районі на Волині – новий керівник поліції У районі на Волині – новий керівник поліції
21 вересень, 2020, 16:46
Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району
21 березень, 2020, 15:25
42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів 42-річного волинянина підозрюють у крадіжці електроінструментів
16 березень, 2020, 18:45
Жінки обійшли 10 будинків: на Волині розшукують злодійок, які намагались обікрасти пенсіонерку. ВІДЕО Жінки обійшли 10 будинків: на Волині розшукують злодійок, які намагались обікрасти пенсіонерку. ВІДЕО
25 травень, 2019, 00:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
05 липень, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
05 липень, 09:00
 1
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук
Сьогодні, 13:25
 0
У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції
Сьогодні, 13:11
 0
Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8