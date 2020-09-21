У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції
Сьогодні, 13:11
У Секторі поліцейської діяльності селища Локачі Володимирського районного відділу поліції новий начальник.
Про це повідомили у СПД селища Локачі, пише Район. Локачі.
Від 5-го липня посаду тимчасового виконувача обов’язків обійняв старший лейтенант поліції Ігор Охримчук.
Капітан поліції Тарас Слюсарук, який до 5-го липня займав посаду начальника Сектору поліцейської діяльності селища Локачі – став заступником начальника Нововолинського відділення поліції.
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Про це повідомили у СПД селища Локачі, пише Район. Локачі.
Від 5-го липня посаду тимчасового виконувача обов’язків обійняв старший лейтенант поліції Ігор Охримчук.
Капітан поліції Тарас Слюсарук, який до 5-го липня займав посаду начальника Сектору поліцейської діяльності селища Локачі – став заступником начальника Нововолинського відділення поліції.
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