У місті на Волині новий тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції





Про це повідомили у СПД селища Локачі, пише



Від 5-го липня посаду тимчасового виконувача обов’язків обійняв старший лейтенант поліції Ігор Охримчук.



Капітан поліції Тарас Слюсарук, який до 5-го липня займав посаду начальника Сектору поліцейської діяльності селища Локачі – став заступником начальника Нововолинського відділення поліції.

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