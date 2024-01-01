На додаткову сесію НМТ-2024 на Волині зареєструвалася рекордна кількість учасників
Сьогодні, 14:18
До участі в додатковій сесії національного мультипредметного тестування на Волині зареєструвалося майже 2 000 учасників.
Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. З її слів, це рекордна й нетипово велика кількість учасників, адже в минулі роки фіксували орієнтовно вдесятеро менше заявок.
Алла Корнейко зазначила: великий відсоток тих, хто реєструвався на додаткову сесію НМТ — це випускники минулих років, а також цьогорічні випускники, котрі з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії.
"Можемо говорити, що збільшення в рази йде. Якщо минулі роки ми мали на додаткову сесію умовно 200-300 учасників, то цьогоріч майже дві тисячі учасників", — сказала Алла Корнейко.
Учасникам, зі слів завідувачки відділу ЗНО і моніторингових досліджень, надійде запрошення в особисті кабінети з датою, часом та місцем проведення тестування. Додаткова сесія національного мультипредметного тестування на Волині розпочнеться 11 липня і триватиме до 19 липня.
Участь у додатковій сесії мультипредметного тестування братимуть:
- особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ;
- особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
- особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. З її слів, це рекордна й нетипово велика кількість учасників, адже в минулі роки фіксували орієнтовно вдесятеро менше заявок.
Алла Корнейко зазначила: великий відсоток тих, хто реєструвався на додаткову сесію НМТ — це випускники минулих років, а також цьогорічні випускники, котрі з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії.
"Можемо говорити, що збільшення в рази йде. Якщо минулі роки ми мали на додаткову сесію умовно 200-300 учасників, то цьогоріч майже дві тисячі учасників", — сказала Алла Корнейко.
Учасникам, зі слів завідувачки відділу ЗНО і моніторингових досліджень, надійде запрошення в особисті кабінети з датою, часом та місцем проведення тестування. Додаткова сесія національного мультипредметного тестування на Волині розпочнеться 11 липня і триватиме до 19 липня.
Участь у додатковій сесії мультипредметного тестування братимуть:
- особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ;
- особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
- особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На додаткову сесію НМТ-2024 на Волині зареєструвалася рекордна кількість учасників
Сьогодні, 14:18
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17