Стало відомо, коли Залужний почне роботу послом у Британії

Валерій Залужний 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.



Про це повідомляє



За інформацією ЗМІ, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Лондона.



Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у Мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж президент закликав командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній головнокомандувач ЗСУ10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у дипломатичних колах.За інформацією ЗМІ, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Лондона.Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у Мережі президент Українизаявив, що тодішній головком ЗСУ генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж президент закликав командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

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