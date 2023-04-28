Мікрофон замінив на зброю: телеведучий з Луцька став бойовим офіцером





Захисник розповів, що думає про мобілізацію його мама і що важливо знати про війну.



Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



Дмитро Ураєв у цивільному житті журналіст, телевізійник, у воєнному - офіцер. Служить у ракетних військах. За його плечами АТО, з 2022 року - воєнні дороги від Житомирщини та Миколаївщини до боїв під Ізюмом та Бахмутом.



«Зараз я старший інструктор міжнародного центру миротворчості та безпеки. Центр цей готує фахівців для Збройних Сил і відповідно для мого напрямку - артилерійської розповідки», - розповідає майор ЗСУ Дмитро Ураєв.



Як властиво військовим, про бої розповідає скупо. Війна, каже, небезпечна, але робота. Серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство та гумор. Згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі.



«Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджаються знову, ми перебігали, але ввечері було запрошення на день народження до нашого заступника командира по морально-психологічному забезпеченні. І ми переглядалися і казали, що запізнюємося», - пригадує військовий.



Лучанин каже: страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне - щоб люди не боялися ставати захисниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналіст з Луцька Дмитро Ураєв працював у студії біля мікрофона, а тепер воює в артилерійських військах. Брав участь в АТО, а з лютого 2022-го знову пішов на передову. Тепер він офіцер ЗСУ.Захисник розповів, що думає про мобілізацію його мама і що важливо знати про війну.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН Дмитро Ураєв у цивільному житті журналіст, телевізійник, у воєнному - офіцер. Служить у ракетних військах. За його плечами АТО, з 2022 року - воєнні дороги від Житомирщини та Миколаївщини до боїв під Ізюмом та Бахмутом.«Зараз я старший інструктор міжнародного центру миротворчості та безпеки. Центр цей готує фахівців для Збройних Сил і відповідно для мого напрямку - артилерійської розповідки», - розповідає майор ЗСУ Дмитро Ураєв.Як властиво військовим, про бої розповідає скупо. Війна, каже, небезпечна, але робота. Серед найбільших цінностей там, окрім умінь, побратимство та гумор. Згадує приклад, як перечікували шалений обстріл ворога в окопі.«Я відраховував секунди, розумів, що це перезаряджаються знову, ми перебігали, але ввечері було запрошення на день народження до нашого заступника командира по морально-психологічному забезпеченні. І ми переглядалися і казали, що запізнюємося», - пригадує військовий.Лучанин каже: страх нормальна емоція, бо допомагає воювати ефективніше. Головне - щоб люди не боялися ставати захисниками.

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