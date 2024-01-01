Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали причину

Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали причину
Наприкінці весни в Україні був зафіксований сплеск переміщення громадян через міжнародні кордони.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, передає ТСН.

Як зазначається, міграція за кордон у травні-червні активізувалася й кількість мігрантів, станом на 13 червня 2024 року, зросла до 6,6 млн осіб.

Регулятор не виключає, що це могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії в країні.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.

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Теги: міграція, війна, Україна
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