Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали причину
Сьогодні, 19:16
Наприкінці весни в Україні був зафіксований сплеск переміщення громадян через міжнародні кордони.
Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, передає ТСН.
Як зазначається, міграція за кордон у травні-червні активізувалася й кількість мігрантів, станом на 13 червня 2024 року, зросла до 6,6 млн осіб.
Регулятор не виключає, що це могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії в країні.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.
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Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, передає ТСН.
Як зазначається, міграція за кордон у травні-червні активізувалася й кількість мігрантів, станом на 13 червня 2024 року, зросла до 6,6 млн осіб.
Регулятор не виключає, що це могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії в країні.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.
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