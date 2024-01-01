Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 29-31°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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