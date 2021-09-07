На Рівненщині в ДТП загинули 14 людей: вантажівка зіткнулася з маршруткою





Про це



"Жахлива ДТП на Рівненщині.



Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.



На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.



Співчуття родинам загиблих…" - йдеться в повідомленні.



Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне - Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, серед них 1 дитина.



На місці події працюють головне управління, слідче слідчого управління, слідчо-оперативна група, керівництво військової обласної прокуратури, ДСНС та місцева поліція.



Наразі тут працюють усі відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині сьогодні, 6 липня, автоцистерна зіткнулася із маршруткою. Внаслідок аварії загинули 14 людей.Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко."Жахлива ДТП на Рівненщині.Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.Співчуття родинам загиблих…" - йдеться в повідомленні.Начальник Рівненської ОДАповідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне - Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, серед них 1 дитина.На місці події працюють головне управління, слідче слідчого управління, слідчо-оперативна група, керівництво військової обласної прокуратури, ДСНС та місцева поліція.Наразі тут працюють усі відповідні служби.

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