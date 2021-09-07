На Рівненщині в ДТП загинули 14 людей: вантажівка зіткнулася з маршруткою
Сьогодні, 21:19
На Рівненщині сьогодні, 6 липня, автоцистерна зіткнулася із маршруткою. Внаслідок аварії загинули 14 людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Жахлива ДТП на Рівненщині.
Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.
На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.
Співчуття родинам загиблих…" - йдеться в повідомленні.
Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне - Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, серед них 1 дитина.
На місці події працюють головне управління, слідче слідчого управління, слідчо-оперативна група, керівництво військової обласної прокуратури, ДСНС та місцева поліція.
Наразі тут працюють усі відповідні служби.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Жахлива ДТП на Рівненщині.
Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя.
На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.
Співчуття родинам загиблих…" - йдеться в повідомленні.
Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль повідомив, що о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус Рівне - Хмельницький. За попередньою інформацією, 14 людей загинуло, серед них 1 дитина.
На місці події працюють головне управління, слідче слідчого управління, слідчо-оперативна група, керівництво військової обласної прокуратури, ДСНС та місцева поліція.
Наразі тут працюють усі відповідні служби.
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