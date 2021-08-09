На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей

На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей
Сьогодні, 6 липня, о 17:24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1,5 км від центрального пляжу озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 7 чоловік.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

На місце події було направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.

Врятовані парубки 2001-2006 та дівчина 2006 року народження.
На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей

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Теги: Світязь, катамаран
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