На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей

Сьогодні, 6 липня, о 17:24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1,5 км від центрального пляжу озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 7 чоловік.Про це повідомили у ДСНС Волині.На місце події було направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.Врятовані парубки 2001-2006 та дівчина 2006 року народження.