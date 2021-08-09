На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей
Сьогодні, 22:19
Сьогодні, 6 липня, о 17:24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 1,5 км від центрального пляжу озера Світязь почав тонути катамаран, на якому знаходиться 7 чоловік.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце події було направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.
Врятовані парубки 2001-2006 та дівчина 2006 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
На місце події було направлено чергове водолазне рятувальне відділення сел. Шацьк, які на катері дісталися до відпочивальників та доставили всіх до берега. Від надання медичної допомоги відмовились.
Врятовані парубки 2001-2006 та дівчина 2006 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі на катамарані ледве не потонуло 7 людей
Сьогодні, 22:19
Де у Луцьку та на Волині завтра вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:27
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
Сьогодні, 20:00
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали причину
Сьогодні, 19:16