Переселенці створюють «пластиліновий» мультик про Луцьк





Керівниця бібліотеки Алла Єфремова розповіла



На мульт-терапію прийшли шестеро переселенців: працівники бібліотеки організували для них презентацію книг про обласний центр Волині і запропонували виліпити із пластиліну Луцький замок.



84-річна Світлана Лисняк приїхала до Луцька з Лисичанська. Жінка говорить, що на захід прийшла не лише відпочити, а й поспілкуватися з земляками.



"Коли ми ліпимо, ми спілкуємось і кожна людина може розповісти про себе, про якісь проблеми. Хочемо розповісти якомога більше про історію міста, про історичні архітектурні моменти, яким славиться Луцьк", — розповідає бібліотекарка Любов Фрадинська.



Валентина Буряк сама із Луганщини, з міста Лисичанськ. Приїхала до Луцька у 2022 році, незадовго до окупації міста. На захід пришла разом з 13-ти річною донькою Ангеліною. Говорить, що разом хочуть спробувати зліпити не лише Луцький замок, але й героїв майбутнього мультфільму.



Учасниця мульт-терапії Людмила Баришок розповіла, що після 2014 року тікала з Попасної у Волноваху, у Волновасі була до 2022. Потім тікала із Волновахи у Покровськ, з Покровська в Мирноград, з Мирнограда потрапила у Луцьк.



Директорка бібліотеки Алла Єфремова розповіла, що захід ініціювала психологиня, яка займається з групою переселенців із Щастинської громади Луганської області. За підсумками заходу, організатори планують створити мінімультфільм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку для переселенців з Луганської області влаштували мульттерапію. Люди створювали "пластиліновий" мультик про обласний центр Волині у місцевій бібліотеці.Керівниця бібліотекирозповіла Суспільному , що захід відбувся у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Щастинською міською військовою адміністрацією та обласною бібліотекою для юнацтва.На мульт-терапію прийшли шестеро переселенців: працівники бібліотеки організували для них презентацію книг про обласний центр Волині і запропонували виліпити із пластиліну Луцький замок.84-річнаприїхала до Луцька з Лисичанська. Жінка говорить, що на захід прийшла не лише відпочити, а й поспілкуватися з земляками."Коли ми ліпимо, ми спілкуємось і кожна людина може розповісти про себе, про якісь проблеми. Хочемо розповісти якомога більше про історію міста, про історичні архітектурні моменти, яким славиться Луцьк", — розповідає бібліотекаркасама із Луганщини, з міста Лисичанськ. Приїхала до Луцька у 2022 році, незадовго до окупації міста. На захід пришла разом з 13-ти річною донькою. Говорить, що разом хочуть спробувати зліпити не лише Луцький замок, але й героїв майбутнього мультфільму.Учасниця мульт-терапіїрозповіла, що після 2014 року тікала з Попасної у Волноваху, у Волновасі була до 2022. Потім тікала із Волновахи у Покровськ, з Покровська в Мирноград, з Мирнограда потрапила у Луцьк.Директорка бібліотеки Алла Єфремова розповіла, що захід ініціювала психологиня, яка займається з групою переселенців із Щастинської громади Луганської області. За підсумками заходу, організатори планують створити мінімультфільм.

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