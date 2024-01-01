Кому відмовлять у виїзді за кордон від 17 липня: пояснення прикордонників

Кому відмовлять у виїзді за кордон від 17 липня: пояснення прикордонників
Від 17 липня військовозобов’язаним не можна буде виїхати за кордон без військового квитка. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Прикордонники нагадали, що, згідно з законом України № 3633-IX, до 16 липня громадяни мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи від 00:00 17 липня під час перетину державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", – наголосила Держприкордонслужба.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.

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Теги: Мобілізація, війна
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