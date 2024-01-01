На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук
На Донеччинні під час війни з російською навалою загинув 29-річний воїн з Волині Ігор Назарук.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

Житель села Поліське загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни, Краматорського району, Донецької області.

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук


«Неможливо словами передати біль втрати… Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Воїна! Скорбимо разом з Вами!» -йдеться у повідомленні.

Про дату та час поховання захисника повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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