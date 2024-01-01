На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Ігор Назарук





Про це повідомили у Старовижівській громаді.



Житель села Поліське загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни, Краматорського району, Донецької області.







«Неможливо словами передати біль втрати… Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Воїна! Скорбимо разом з Вами!» -йдеться у повідомленні.



Про дату та час поховання захисника повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччинні під час війни з російською навалою загинув 29-річний воїн з Волині Ігор Назарук.Про це повідомили у Старовижівській громаді.Житель села Поліське загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни, Краматорського району, Донецької області.«Неможливо словами передати біль втрати… Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого Воїна! Скорбимо разом з Вами!» -йдеться у повідомленні.Про дату та час поховання захисника повідомлять додатково.

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