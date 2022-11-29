Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі
Сьогодні, 12:09
Ввечері у суботу, 6 липня, на Волинь доставлять тіло молодого Влада Валутова, який раптово помер у Польщі.
Про це повідомила у соцмережах Аліна Матвіюк, передає ВСН.
Тіло волинянина до рідного дому привезуть орієнтовно після 19:00.
Прощання відбудеться у неділю, 7 липня, в Свято-Георгівському храмі села Голоби. Орієнтовно - о 12:00.
«Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для Влада, ми безмежно вдячні кожному із вас, хай береже вас Бог», - написала Аліна Матвіюк.
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Про це повідомила у соцмережах Аліна Матвіюк, передає ВСН.
Тіло волинянина до рідного дому привезуть орієнтовно після 19:00.
Прощання відбудеться у неділю, 7 липня, в Свято-Георгівському храмі села Голоби. Орієнтовно - о 12:00.
«Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для Влада, ми безмежно вдячні кожному із вас, хай береже вас Бог», - написала Аліна Матвіюк.
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