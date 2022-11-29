Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі

Влада Валутова, який раптово помер у Польщі.



Про це повідомила у соцмережах Аліна Матвіюк, передає



Тіло волинянина до рідного дому привезуть орієнтовно після 19:00.



Прощання відбудеться у неділю, 7 липня, в Свято-Георгівському храмі села Голоби. Орієнтовно - о 12:00.



«Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для Влада, ми безмежно вдячні кожному із вас, хай береже вас Бог», - написала Аліна Матвіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері у суботу, 6 липня, на Волинь доставлять тіло молодого, який раптово помер у Польщі.Про це повідомила у соцмережах, передає ВСН Тіло волинянина до рідного дому привезуть орієнтовно після 19:00.Прощання відбудеться у неділю, 7 липня, в Свято-Георгівському храмі села Голоби. Орієнтовно - о 12:00.«Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для Влада, ми безмежно вдячні кожному із вас, хай береже вас Бог», - написала Аліна Матвіюк.

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