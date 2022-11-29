Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі

Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі
Ввечері у суботу, 6 липня, на Волинь доставлять тіло молодого Влада Валутова, який раптово помер у Польщі.

Про це повідомила у соцмережах Аліна Матвіюк, передає ВСН.

Тіло волинянина до рідного дому привезуть орієнтовно після 19:00.

Прощання відбудеться у неділю, 7 липня, в Свято-Георгівському храмі села Голоби. Орієнтовно - о 12:00.

«Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для Влада, ми безмежно вдячні кожному із вас, хай береже вас Бог», - написала Аліна Матвіюк.

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Теги: похорон, волинянин
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