Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України
Сьогодні, 09:45
У ніч проти 6 липня сили протиповітряної оборони у 12 областях збили 24 "шахеди" з 27, якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
У ніч на 6 липня росіяни завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл. – РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.
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Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
У ніч на 6 липня росіяни завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл. – РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.
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