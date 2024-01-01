Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України





Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.



У ніч на 6 липня росіяни завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл. – РФ.



До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.



"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 6 липня сили протиповітряної оборони у 12 областях збили 24 "шахеди" з 27, якими військо РФ атакувало Україну.Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.У ніч на 6 липня росіяни завдали удару 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл. – РФ.До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби."Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", — йдеться у повідомленні.

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