У міністра оборони Умєрова два нові заступники: що про них відомо

Рустема Умєрова. Нові посади отримали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.



Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає



На сайті Міністерства оборони оприлюднено коротку біографію нових заступників Рустема Умєрова.



Олександр Сергій



55-річний Сергій Олександр Петрович є уродженцем Буковини. 1991 року він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. 1998 року отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті сухопутних військ. 2012 року закінчив Національний університет оборони України.



Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.



Від 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.



2014 року нагороджений орденом князя Данила Галицького.



Анатолій Клочко



61-річний Клочко Анатолій Олександрович є уродженцем Харкова. 1985 року закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, 2003 року – Національну академію оборони України, а 2019 року – Національний університет оборони України.



Від 1999 до 2005 року був командиром ракетної бригади армійського корпусу.



У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління.



Від 2020-го до 2022 року займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.



Від жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони України. Нові посади отрималитаПро це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, передає ТСН На сайті Міністерства оборони оприлюднено коротку біографію нових заступників Рустема Умєрова.Олександр Сергій55-річний Сергій Олександр Петрович є уродженцем Буковини. 1991 року він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. 1998 року отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті сухопутних військ. 2012 року закінчив Національний університет оборони України.Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.Від 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.2014 року нагороджений орденом князя Данила Галицького.Анатолій Клочко61-річний Клочко Анатолій Олександрович є уродженцем Харкова. 1985 року закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, 2003 року – Національну академію оборони України, а 2019 року – Національний університет оборони України.Від 1999 до 2005 року був командиром ракетної бригади армійського корпусу.У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління.Від 2020-го до 2022 року займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.Від жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

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