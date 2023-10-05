У міністра оборони Умєрова два нові заступники: що про них відомо

У міністра оборони Умєрова два нові заступники: що про них відомо
У п’ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. Нові посади отримали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає ТСН.

На сайті Міністерства оборони оприлюднено коротку біографію нових заступників Рустема Умєрова.

Олександр Сергій

55-річний Сергій Олександр Петрович є уродженцем Буковини. 1991 року він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. 1998 року отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті сухопутних військ. 2012 року закінчив Національний університет оборони України.

Брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

Від 2010 року перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

2014 року нагороджений орденом князя Данила Галицького.

Анатолій Клочко

61-річний Клочко Анатолій Олександрович є уродженцем Харкова. 1985 року закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, 2003 року – Національну академію оборони України, а 2019 року – Національний університет оборони України.

Від 1999 до 2005 року був командиром ракетної бригади армійського корпусу.

У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління.

Від 2020-го до 2022 року займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

Від жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

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Теги: міністр оборони, заступники
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