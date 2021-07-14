Троє військових з Волині потрапили у збірну України на Іграх нескорених-2025

Україна визначила склад команди, яка візьме участь в міжнародних змаганнях серед ветеранів і військовослужбовців, які зазнали травм і поранень — Іграх нескорених. Серед учасників — троє волинян.Про це повідомили в обласному Департаменті культури, молоді та спорту. Волинську область на міжнародних змаганнях представлятимуть:з Нововолинська — старший солдат ЗСУ, ветеран. Боєць отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині. у мотиваційному листі військовий вказав: "Для мене буде великою честю представляти себе, своїх побратимів та нашу збірну на Іграх Нескорених".— молодший сержант ЗСУ. Отримав поранення у червні поблизу Берестове Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та в липні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі Яколівки Бахмутського району Донецької області.з Луцька — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року захисниця отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані Донецької області, після чого потрапила в полон. "Я маю брати участь в Іграх Нескорених. Я вистояла і вижила у полоні довгі 8 місяців і 11 днів", — написала Алла Сенченко у мотиваційному листі на участь в "Іграх".