Відключення світла 6 липня: повідомили, як діятимуть графіки у вихідний день





Про це повідомляє пресслужба Укренерго.



Зазначається, що більше відключень очікується з 17:00.



"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - повідомили в Укренерго.



Актуальні графіки відключення світла для вашої черги можнаи знайти на сайті "Волиньобленерго" за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 6 липня, світло в Україні вимикатимуть протягом усієї доби. Пом'якшення графіків попри вихідний день не передбачається. Водночас ввечері відключення будуть жорсткішими.Про це повідомляє пресслужба Укренерго.Зазначається, що більше відключень очікується з 17:00."З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - повідомили в Укренерго.Актуальні графіки відключення світла для вашої черги можнаи знайти на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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