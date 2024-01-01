Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео





Про це у телеграмі повідомила військова частина.



На відео видно, як ворожі танкісти намагалися сховати бронетехніку в укритті. Однак за лічені хвилини – влучний постріл артилеристів 14-ї бригади і танк палає.



«Працює арта Князівської бригади!» - йдеться у дописі до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували вражаюче відео, як артилеристи волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ювелірним пострілом знищили ворожий танк.Про це у телеграмі повідомила військова частина.На відео видно, як ворожі танкісти намагалися сховати бронетехніку в укритті. Однак за лічені хвилини – влучний постріл артилеристів 14-ї бригади і танк палає.«Працює арта Князівської бригади!» - йдеться у дописі до відео.Нагадаємо, у Волинській бригадіз Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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