Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео
Сьогодні, 18:30
У мережі опублікували вражаюче відео, як артилеристи волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ювелірним пострілом знищили ворожий танк.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
На відео видно, як ворожі танкісти намагалися сховати бронетехніку в укритті. Однак за лічені хвилини – влучний постріл артилеристів 14-ї бригади і танк палає.
«Працює арта Князівської бригади!» - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
На відео видно, як ворожі танкісти намагалися сховати бронетехніку в укритті. Однак за лічені хвилини – влучний постріл артилеристів 14-ї бригади і танк палає.
«Працює арта Князівської бригади!» - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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