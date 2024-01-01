Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео

Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео
У мережі опублікували вражаюче відео, як артилеристи волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ювелірним пострілом знищили ворожий танк.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

На відео видно, як ворожі танкісти намагалися сховати бронетехніку в укритті. Однак за лічені хвилини – влучний постріл артилеристів 14-ї бригади і танк палає.

«Працює арта Князівської бригади!» - йдеться у дописі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині та Львівщині викрили схему контрабанди на мільйони
Сьогодні, 19:00
Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео
Сьогодні, 18:30
ДБР викрило оборудки із бойовими виплатами на Донеччині
Сьогодні, 18:11
Директор волинської фірми ухилився від сплати податків майже на 5 мільйонів
Сьогодні, 17:50
Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Як воїни волинської бригади знищують ворогів: ефектне відео Як воїни волинської бригади знищують ворогів: ефектне відео
03 липень, 18:35
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади «Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
01 липень, 12:36
«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту «Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту
26 червень, 18:36
Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото
24 червень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Сьогодні, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
Сьогодні, 09:00
 1
На Волині та Львівщині викрили схему контрабанди на мільйони
Сьогодні, 19:00
 0
Снайперський постріл волинських артилеристів: ефектне відео
Сьогодні, 18:30
 0
ДБР викрило оборудки із бойовими виплатами на Донеччині
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8