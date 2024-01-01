Директор волинської фірми ухилився від сплати податків майже на 5 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині забезпечили відшкодування близько 4,6 мільйона гривень завданих державному бюджету збитків.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Встановлено, що директор місцевого товариствау значному розмірі.Зокрема у 2023 році підприємство отримало понад 25 млн грн доходу від реалізації товарів. Однак директор не відобразив отримані кошти у фінансовій звітності підприємства. Як наслідок, підприємство не сплатило близько 4,6 млн грн податку на прибуток.Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету у повному обсязі.Детективи Бюро повідомили про підозру директору товариства. Наразі справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків.Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Волинській області.