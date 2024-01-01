День Володимира: як місто на Волині відзначатиме 1036 річницю заснування

День Володимира: як місто на Волині відзначатиме 1036 річницю заснування
Цього року місто Володимир на Волині, яке назване на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира, відзначатиме 1036 річницю заснування.

День міста відзначатимуть на два тижні раніше, пише Суспільне.

Це пов’язано з переходом на новоюліанський церковний календар — день Святого Володимира тепер відзначається не 28, а 15 липня, повідомили у Володимирській міській раді.

На сторінці місцевого органу самоврятування розмістили програму заходів з нагоди 1036-річчя Володимира, які відбудуться наступної суботи, 13 липня:

10:00 — Велопробіг (площа Героїв),

10:00 — Дитяче містечко: ігри, розваги, аквагрим, майстер-класи (парк "Слов’янський"),

10:00 — Крафтовий ярмарок та ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (парк "Слов’янський"),

11:00 – Інтерактивна гра для дітей (Туристично-інформаційний центр),

11:00 – Екскурсія "Стежками древнього міста" (стартує від ДРАЦС),

12:00 – Благодійний фотодень (парк "Слов’янський"),

12:00 – Літературна сцена: гутірки з письменниками, майстер-класи для дітей (креативна галявина у парку “Слов’янський),

13:00 – Нагородження ювілейних подружніх пар, концертна програма (біля КМЦ),

16:00 – Оглядова екскурсія містом (Туристично-інформаційний центр),

16:00 – Гутірки від ГО "Ветеран ХАБ" (креативна галявина у парку “Слов’янський).

На головній сцені у парку "Слов'янський" також заплановані виступи дитячих колективів. Ввечері, о 19:00, жителі міста зможуть відвідати виступ гурту "Kozak system".

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Теги: День Володимира
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