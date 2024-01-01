День Володимира: як місто на Волині відзначатиме 1036 річницю заснування





День міста відзначатимуть на два тижні раніше, пише



Це пов’язано з переходом на новоюліанський церковний календар — день Святого Володимира тепер відзначається не 28, а 15 липня, повідомили у Володимирській міській раді.



На сторінці місцевого органу самоврятування розмістили програму заходів з нагоди 1036-річчя Володимира, які відбудуться наступної суботи, 13 липня:



10:00 — Велопробіг (площа Героїв),



10:00 — Дитяче містечко: ігри, розваги, аквагрим, майстер-класи (парк "Слов’янський"),



10:00 — Крафтовий ярмарок та ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (парк "Слов’янський"),



11:00 – Інтерактивна гра для дітей (Туристично-інформаційний центр),



11:00 – Екскурсія "Стежками древнього міста" (стартує від ДРАЦС),



12:00 – Благодійний фотодень (парк "Слов’янський"),



12:00 – Літературна сцена: гутірки з письменниками, майстер-класи для дітей (креативна галявина у парку “Слов’янський),



13:00 – Нагородження ювілейних подружніх пар, концертна програма (біля КМЦ),



16:00 – Оглядова екскурсія містом (Туристично-інформаційний центр),



16:00 – Гутірки від ГО "Ветеран ХАБ" (креативна галявина у парку “Слов’янський).



На головній сцені у парку "Слов'янський" також заплановані виступи дитячих колективів. Ввечері, о 19:00, жителі міста зможуть відвідати виступ гурту "Kozak system".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року місто Володимир на Волині, яке назване на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира, відзначатиме 1036 річницю заснування.День міста відзначатимуть на два тижні раніше, пише Суспільне Це пов’язано з переходом на новоюліанський церковний календар — день Святого Володимира тепер відзначається не 28, а 15 липня, повідомили у Володимирській міській раді.На сторінці місцевого органу самоврятування розмістили програму заходів з нагоди 1036-річчя Володимира, які відбудуться наступної суботи, 13 липня:10:00 — Велопробіг (площа Героїв),10:00 — Дитяче містечко: ігри, розваги, аквагрим, майстер-класи (парк "Слов’янський"),10:00 — Крафтовий ярмарок та ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (парк "Слов’янський"),11:00 – Інтерактивна гра для дітей (Туристично-інформаційний центр),11:00 – Екскурсія "Стежками древнього міста" (стартує від ДРАЦС),12:00 – Благодійний фотодень (парк "Слов’янський"),12:00 – Літературна сцена: гутірки з письменниками, майстер-класи для дітей (креативна галявина у парку “Слов’янський),13:00 – Нагородження ювілейних подружніх пар, концертна програма (біля КМЦ),16:00 – Оглядова екскурсія містом (Туристично-інформаційний центр),16:00 – Гутірки від ГО "Ветеран ХАБ" (креативна галявина у парку “Слов’янський).На головній сцені у парку "Слов'янський" також заплановані виступи дитячих колективів. Ввечері, о 19:00, жителі міста зможуть відвідати виступ гурту "Kozak system".

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