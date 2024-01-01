День Володимира: як місто на Волині відзначатиме 1036 річницю заснування
Сьогодні, 17:00
Цього року місто Володимир на Волині, яке назване на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира, відзначатиме 1036 річницю заснування.
День міста відзначатимуть на два тижні раніше, пише Суспільне.
Це пов’язано з переходом на новоюліанський церковний календар — день Святого Володимира тепер відзначається не 28, а 15 липня, повідомили у Володимирській міській раді.
На сторінці місцевого органу самоврятування розмістили програму заходів з нагоди 1036-річчя Володимира, які відбудуться наступної суботи, 13 липня:
10:00 — Велопробіг (площа Героїв),
10:00 — Дитяче містечко: ігри, розваги, аквагрим, майстер-класи (парк "Слов’янський"),
10:00 — Крафтовий ярмарок та ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (парк "Слов’янський"),
11:00 – Інтерактивна гра для дітей (Туристично-інформаційний центр),
11:00 – Екскурсія "Стежками древнього міста" (стартує від ДРАЦС),
12:00 – Благодійний фотодень (парк "Слов’янський"),
12:00 – Літературна сцена: гутірки з письменниками, майстер-класи для дітей (креативна галявина у парку “Слов’янський),
13:00 – Нагородження ювілейних подружніх пар, концертна програма (біля КМЦ),
16:00 – Оглядова екскурсія містом (Туристично-інформаційний центр),
16:00 – Гутірки від ГО "Ветеран ХАБ" (креативна галявина у парку “Слов’янський).
На головній сцені у парку "Слов'янський" також заплановані виступи дитячих колективів. Ввечері, о 19:00, жителі міста зможуть відвідати виступ гурту "Kozak system".
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День міста відзначатимуть на два тижні раніше, пише Суспільне.
Це пов’язано з переходом на новоюліанський церковний календар — день Святого Володимира тепер відзначається не 28, а 15 липня, повідомили у Володимирській міській раді.
На сторінці місцевого органу самоврятування розмістили програму заходів з нагоди 1036-річчя Володимира, які відбудуться наступної суботи, 13 липня:
10:00 — Велопробіг (площа Героїв),
10:00 — Дитяче містечко: ігри, розваги, аквагрим, майстер-класи (парк "Слов’янський"),
10:00 — Крафтовий ярмарок та ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва (парк "Слов’янський"),
11:00 – Інтерактивна гра для дітей (Туристично-інформаційний центр),
11:00 – Екскурсія "Стежками древнього міста" (стартує від ДРАЦС),
12:00 – Благодійний фотодень (парк "Слов’янський"),
12:00 – Літературна сцена: гутірки з письменниками, майстер-класи для дітей (креативна галявина у парку “Слов’янський),
13:00 – Нагородження ювілейних подружніх пар, концертна програма (біля КМЦ),
16:00 – Оглядова екскурсія містом (Туристично-інформаційний центр),
16:00 – Гутірки від ГО "Ветеран ХАБ" (креативна галявина у парку “Слов’янський).
На головній сцені у парку "Слов'янський" також заплановані виступи дитячих колективів. Ввечері, о 19:00, жителі міста зможуть відвідати виступ гурту "Kozak system".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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