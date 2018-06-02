Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями

Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями
Світлофор на перехресті вулиць Захисників України та Кравчука в обласному центрі Волині став другим, який обладнали сонячними панелями.

Про це повідомляє телеграмканал misto.media.

У Луцьку другий світлофор обладнують сонячними панелями. Обладнання встановлюють на перехресті вулиці Захисників України та вулиці Кравчука.

Вартість самої сонячної панелі — 6 тисяч гривень, повідомив директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін. Повна вартість обладнання — близько 25 тисяч гривень.

Панелі вже заживляють, і вони працюватимуть із п’ятниці, 5 липня. Зі слів Мазіна, так вдасться скоротити споживання електроенергії удвічі. А під час вимкнення світла на 40-му мікрорайоні світлофор продовжить регулювати дорожній рух на жвавому перехресті
Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями

Раніше сонячними панелями оснастили світлофор на перехресті вул. Набережна — Стрілецька — Героїв УПА.


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Теги: суспільство, Луцьк
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