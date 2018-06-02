Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями
Сьогодні, 17:29
Світлофор на перехресті вулиць Захисників України та Кравчука в обласному центрі Волині став другим, який обладнали сонячними панелями.
Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
У Луцьку другий світлофор обладнують сонячними панелями. Обладнання встановлюють на перехресті вулиці Захисників України та вулиці Кравчука.
Вартість самої сонячної панелі — 6 тисяч гривень, повідомив директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін. Повна вартість обладнання — близько 25 тисяч гривень.
Панелі вже заживляють, і вони працюватимуть із п’ятниці, 5 липня. Зі слів Мазіна, так вдасться скоротити споживання електроенергії удвічі. А під час вимкнення світла на 40-му мікрорайоні світлофор продовжить регулювати дорожній рух на жвавому перехресті
Раніше сонячними панелями оснастили світлофор на перехресті вул. Набережна — Стрілецька — Героїв УПА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
У Луцьку другий світлофор обладнують сонячними панелями. Обладнання встановлюють на перехресті вулиці Захисників України та вулиці Кравчука.
Вартість самої сонячної панелі — 6 тисяч гривень, повідомив директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін. Повна вартість обладнання — близько 25 тисяч гривень.
Панелі вже заживляють, і вони працюватимуть із п’ятниці, 5 липня. Зі слів Мазіна, так вдасться скоротити споживання електроенергії удвічі. А під час вимкнення світла на 40-му мікрорайоні світлофор продовжить регулювати дорожній рух на жвавому перехресті
Раніше сонячними панелями оснастили світлофор на перехресті вул. Набережна — Стрілецька — Героїв УПА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі світлофори обладнують сонячними панелями
Сьогодні, 17:29
У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр
Сьогодні, 16:50
Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі безпілотників
Сьогодні, 16:30
У ДПСУ попереджають: з 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 - 60
Сьогодні, 16:10