У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр
Сьогодні, 16:50
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.
Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.
Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.
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