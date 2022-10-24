У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр

У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.

Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

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Теги: Британія, прем'єр
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