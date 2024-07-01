У ДПСУ попереджають: з 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 - 60





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі



"16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.



З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.



Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.



У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.



За словами Демченка, також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.



Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.



Представник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.



"З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздки", - сказав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" "16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.За словами Демченка, також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.Представник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку."З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздки", - сказав Демченко.

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