Чому гинуть ялинки у центрі Луцька

вбирають в іграшки та гірлянди. Взимку 2024 поміж новорічними прикрасами були особливо помітні сухі гілки та залисини на «новорічних красунях».



Здається, що деревам зовсім зле, йдеться у статті Ірини Верби на телеграмканалі



І це не здається, — розповіла екологиня Луцької міської ради Оксана Лисак. Впродовж останніх років стан дерев погіршується. Вони хворіють та поступово всихають.



«Як на мене, але це моя особиста думка – прийшов час їх вже замінювати. Вони просто досягли свого віку в урбанізованих умовах. На них дуже негативний плив мають і підземні комунікації, які час від часу перекопують, пошкоджуючи коріння. Це і засолення ґрунту від протиожеледних засобів. Те, що вони не скидають голочки свої щороку, як листяні дерева, а лише раз у два-три роки – це теж сприяє накопиченню токсинів у хвої. І останніми роками на них впливає аномальна спека. Це рослини більш помірного клімату. А ослаблені рослини, надмірно вражаються різноманітними шкідниками», – розповіла екологиня.



2021 року Луцька міська рада навіть найняла фітопатолога зі столиці Дмитра Радюка, який досліджував, чим хворіють луцькі ялини. Він розповів, що така проблема існує у багатьох містах України останні 5-6 років і з часом лише загострюватиметься.



«Так само в Києві, Львові, Одесі, Черкасах. Складно сказати, де в Україні вони не хворіють. В Луцьку на ялинках був кліщ місцями, місцями смоляний рак, грибок. Цей грибок дуже поширений зараз», — каже фітопатолог.



Що з цим робити?



Єдиним дієвим способом боротьби із хворобами, які вражають ялинки Дмитро Радюк називає оприскування їх фунгіцидами. Але, каже, що в місті це зробити неможливо.



«Ці дерева продовжать сохнути, бо в містах заборонено використовувати агресивні засоби, бо це нашкодить людям. Деревам може буде краще, а людям не дуже», – розповів фітопатолог.



Ялинки у центрі дуже високі й щоб їх обприскувати від шкідників треба абсолютно припинити доступ людей на Театральний майдан, – каже Оксана Лисак. На її думку, це зробити неможливо.



«Коли у Луцьку був напад вогнівки на самшит, то теж було складно в місті щось зберегти й врятувати, бо обприскувати токсичними препаратами у місті заборонено», - каже вона.



Що посадити замість ялинок?



Ялинка повинна рости у лісі. Це не міське дерево, вважає науковець, власник розсадника декоративних рослин Геннадій Данько.



«Це дерево має поверхневу кореневу систему, тобто коріння в неї у верхньому шарі ґрунту, який висихає першим. Чим менше води отримує рослина, тим у неї імунітет більш ослаблений і вона стає вразлива. Клени добре ростуть у місті, липи. Я думаю, що листяні дерева краще б себе почували. Сосна має глибшу кореневу систему і вона собі краще знаходить воду у ґрунті».



В містах, де високі ґрунтові води, краще садити клени, вважає фітопатолог Дмитро Радюк. Де, навпаки посуха – платани, дуби: «Але не дорослі дерева, яким вже багато років і їх привезли, викопали, а молоді рослини, бо вони краще адаптуються до кліматичних умов, до зміни клімату».



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