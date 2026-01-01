Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Гордіюка
Сьогодні, 17:49
Рожищенська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України – сержанта Сергія Миколайовича Гордіюка, 1978 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Сергій Гордіюк народився 2 січня 1978 року. Проживав у селі Луків Рожищенської громади.
Військову службу проходив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Мав звання сержанта, обіймав посаду стрільця-зенітника 3-го зенітно-ракетного відділення.
Життя військовослужбовця обірвалося 7 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області Російської Федерації внаслідок штурмових дій противника під час виконання бойового розпорядження. Факт загибелі підтверджено висновком судово-медичної експертизи.
Про дату, час і місце прощання із захисником повідомлять додатково.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Сергія. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам'ять захиснику, який віддав життя за Україну", - наголошують у міській раді.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Сергій Гордіюк народився 2 січня 1978 року. Проживав у селі Луків Рожищенської громади.
Військову службу проходив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Мав звання сержанта, обіймав посаду стрільця-зенітника 3-го зенітно-ракетного відділення.
Життя військовослужбовця обірвалося 7 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області Російської Федерації внаслідок штурмових дій противника під час виконання бойового розпорядження. Факт загибелі підтверджено висновком судово-медичної експертизи.
Про дату, час і місце прощання із захисником повідомлять додатково.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Сергія. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам'ять захиснику, який віддав життя за Україну", - наголошують у міській раді.
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