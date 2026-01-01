Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Гордіюка

Сергія Миколайовича Гордіюка, 1978 року народження.



Про це



Сергій Гордіюк народився 2 січня 1978 року. Проживав у селі Луків Рожищенської громади.



Військову службу проходив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Мав звання сержанта, обіймав посаду стрільця-зенітника 3-го зенітно-ракетного відділення.



Життя військовослужбовця обірвалося 7 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області Російської Федерації внаслідок штурмових дій противника під час виконання бойового розпорядження. Факт загибелі підтверджено висновком судово-медичної експертизи.



Про дату, час і місце прощання із захисником повідомлять додатково.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Сергія. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам'ять захиснику, який віддав життя за Україну", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України – сержанта, 1978 року народження.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.Сергій Гордіюк народився 2 січня 1978 року. Проживав у селі Луків Рожищенської громади.Військову службу проходив у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Мав звання сержанта, обіймав посаду стрільця-зенітника 3-го зенітно-ракетного відділення.Життя військовослужбовця обірвалося 7 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Дар'їно Суджанського району Курської області Російської Федерації внаслідок штурмових дій противника під час виконання бойового розпорядження. Факт загибелі підтверджено висновком судово-медичної експертизи.Про дату, час і місце прощання із захисником повідомлять додатково."Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Сергія. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам'ять захиснику, який віддав життя за Україну", - наголошують у міській раді.

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