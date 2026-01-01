На Волині через сою та гроші фермер побив чоловіка: його засудили до громадських робіт





У резальтаті раптового конфлікту потерпілий чоловік отримав 3 групу інвалідності пожиттєво, сказано у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише



Згідно з матеріалами справи, суперечка виникла на території аграрного підприємства в селі Зелена Ковельського району вдень 12 червня 2024 року. Під час словесної суперечки фермер штовхнув чоловіка в груди, в результаті чого останній упав на землю і отримав закритий перелом шийки стегна зі зміщенням.



Свідчення сторін: хто кого штовхав і в чому суть конфлікту



Потерпілий волинянин розповів, що фермер хотів забрати сою, а конфлікт, який зі словесного переріс у штовханину, виник через розрахунки і попередні домовленості. Сою фермер купляв у нього й раніше.



З його слів, фермер штовхнув його обома руками, чоловік у цей момент прикрив обличчя руками, оскільки раніше переніс операцію на очах і мав уникати струсів. Чоловік впав. Пролежавши на землі до 15 хвилин, зрозумів, що не може може рухатися та зателефонував на лінію «102» та «103».



Натомість фермер свою вину не визнав і припустив, що чоловік, відступаючи назад, міг оступитися та впасти. З його слів, причиною конфлікту були гроші, які він мав перерахувати за два тижні потерпілому за сою, але із перерахуванням трохи затримався. Того дня він хотів забрати сою, але власника на місці не було. Фермер вирішив зачекати.



З його слів, потерпілий відразу на емоціях почав сваритися і лаятися, сказавши, щоб їхав забирати сою до того, з ким домовлявся. Також зазначив, що під час конфлікту відстань між ними то збільшувалася, то зменшувалася, після чого чоловік почав смикати його руками за одяг, в результаті чого той оступився і впав.



Підвестися на ноги потерпілому фермер не допомагав, бо у відповідь почув «я зараз поліцію викличу». Також чоловік сказав, що не треба допомоги, а гроші за сою перерахує на банківський рахунок. Після чого, фермер сів в авто і поїхав.



Чоловіка з травмою медики «екстренки» транспортували до медзакладу. Згодом його госпіталізували в травматологічне відділення Ковельської районної лікарні для оперативного лікування.



Суддя визнав директора фермерського господарства винним у ненавмисному заподіянню серйозної шкоди здоров'ю чоловіка і призначив покарання у вигляді громадських робіт. Цивільного позову потерпілий волинянин не заявляв.



На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директора фермерського господарства на Волині засудили до 240 годин громадських робіт за необережне спричинення травми. Суперечка між фермером та чоловіком через сою й кошти за неї завершилась переломом і необхідністю ендопротезування суглоба потерпілого.У резальтаті раптового конфлікту потерпілий чоловік отримав 3 групу інвалідності пожиттєво, сказано у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише Суспільне Згідно з матеріалами справи, суперечка виникла на території аграрного підприємства в селі Зелена Ковельського району вдень 12 червня 2024 року. Під час словесної суперечки фермер штовхнув чоловіка в груди, в результаті чого останній упав на землю і отримав закритий перелом шийки стегна зі зміщенням.Потерпілий волинянин розповів, що фермер хотів забрати сою, а конфлікт, який зі словесного переріс у штовханину, виник через розрахунки і попередні домовленості. Сою фермер купляв у нього й раніше.З його слів, фермер штовхнув його обома руками, чоловік у цей момент прикрив обличчя руками, оскільки раніше переніс операцію на очах і мав уникати струсів. Чоловік впав. Пролежавши на землі до 15 хвилин, зрозумів, що не може може рухатися та зателефонував на лінію «102» та «103».Натомість фермер свою вину не визнав і припустив, що чоловік, відступаючи назад, міг оступитися та впасти. З його слів, причиною конфлікту були гроші, які він мав перерахувати за два тижні потерпілому за сою, але із перерахуванням трохи затримався. Того дня він хотів забрати сою, але власника на місці не було. Фермер вирішив зачекати.З його слів, потерпілий відразу на емоціях почав сваритися і лаятися, сказавши, щоб їхав забирати сою до того, з ким домовлявся. Також зазначив, що під час конфлікту відстань між ними то збільшувалася, то зменшувалася, після чого чоловік почав смикати його руками за одяг, в результаті чого той оступився і впав.Підвестися на ноги потерпілому фермер не допомагав, бо у відповідь почув «я зараз поліцію викличу». Також чоловік сказав, що не треба допомоги, а гроші за сою перерахує на банківський рахунок. Після чого, фермер сів в авто і поїхав.Чоловіка з травмою медики «екстренки» транспортували до медзакладу. Згодом його госпіталізували в травматологічне відділення Ковельської районної лікарні для оперативного лікування.Суддя визнав директора фермерського господарства винним у ненавмисному заподіянню серйозної шкоди здоров'ю чоловіка і призначив покарання у вигляді громадських робіт. Цивільного позову потерпілий волинянин не заявляв.На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення.

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