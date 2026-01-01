Біля Луцька спіймали чоловіка та жінку з наркотиками
Сьогодні, 14:31
За ніч патрульні роти ТОР виявили ймовірно наркотичні речовини у двох громадян.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора вночі поблизу Луцька, під час дії комендантської години, патрульні помітили на зупинці громадського транспорту осіб, які поводилися підозріло.
Під час поверхневої перевірки одного з чоловіків інспектори виявили лампочку з нашаруванням бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.
Після цього громадянин почав помітно нервувати та агресивно поводитися. Під час спілкування з його кишені випав прозорий пакет із білою порошкоподібною речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
В іншому випадку інспектори провели поверхневу перевірку жінці. Під час перевірки громадянка дістала лампочку з нашаруванням бурого кольору невідомого походження, ймовірно, наркотичного.
В обох випадках інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям громадян.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора вночі поблизу Луцька, під час дії комендантської години, патрульні помітили на зупинці громадського транспорту осіб, які поводилися підозріло.
Під час поверхневої перевірки одного з чоловіків інспектори виявили лампочку з нашаруванням бурого кольору, ймовірно, наркотичного походження.
Після цього громадянин почав помітно нервувати та агресивно поводитися. Під час спілкування з його кишені випав прозорий пакет із білою порошкоподібною речовиною невідомого походження, схожою на наркотичну.
В іншому випадку інспектори провели поверхневу перевірку жінці. Під час перевірки громадянка дістала лампочку з нашаруванням бурого кольору невідомого походження, ймовірно, наркотичного.
В обох випадках інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям громадян.
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