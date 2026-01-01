На Волині збили два реактивні дрони: пожежі виникли на двох підприємствах, - ОВА





Про це



"Зокрема упродовж ночі в повітряному просто було зафіксовано два реактивних шахеди, які були збиті силами мобільно-вогневих груп.



Внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території двох підприємств, які вже ліквідовані.



На щастя, постраждалих чи загиблих немає.



Дякую силам протиповітряної оборони за роботу.



Мешканцям області нагадую про необхідність перебувати у безпечному місці під час сигналу повітряної тривоги", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВА Роман Романюк.



Як Ігор Чайка, через падіння уламків пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура — на території двох підприємств у Ковелі виникли пожежі. До ліквідації займань залучалися 18 рятувальників та 5 одиниць техніки місцевого підрозділу ДСНС.



Вогонь приборкали. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Уникнути тяжких наслідків і людських жертв вдалося завдяки професійній та злагодженій роботі наших сил протиповітряної оборони та вогнеборців.



За інформацією Ковельського МТМО, за медичною допомогою до лікарні ніхто не звертався.

Нагадаємо, що Росія вдарила по підприємстві на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неспокійною видалась ніч, що минула. Під атакою знову опинилася Ковельська громада. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.Про це повідомили у Волинській ОВА."Зокрема упродовж ночі в повітряному просто було зафіксовано два реактивних шахеди, які були збиті силами мобільно-вогневих груп.Внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території двох підприємств, які вже ліквідовані.На щастя, постраждалих чи загиблих немає.Дякую силам протиповітряної оборони за роботу.Мешканцям області нагадую про необхідність перебувати у безпечному місці під час сигналу повітряної тривоги", - зазначив виконувач обов'язків голови ОВАЯк зазначив міський голова Ковеля, через падіння уламків пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура — на території двох підприємств у Ковелі виникли пожежі. До ліквідації займань залучалися 18 рятувальників та 5 одиниць техніки місцевого підрозділу ДСНС.Вогонь приборкали. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Уникнути тяжких наслідків і людських жертв вдалося завдяки професійній та злагодженій роботі наших сил протиповітряної оборони та вогнеборців.За інформацією Ковельського МТМО, за медичною допомогою до лікарні ніхто не звертався.Нагадаємо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію