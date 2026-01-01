Росія вдарила по підприємстві на Волині
Сьогодні, 10:50
Ворог вкотре атакував Ковельщину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У ніч на 29 листопада внаслідок ворожого удару росіян на одному з підприємств у місті Ковелі виникли дві пожежі.
Вогнеборці ліквідували займання. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучалися 18 рятувальників та 5 одиниць техніки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У ніч на 29 листопада внаслідок ворожого удару росіян на одному з підприємств у місті Ковелі виникли дві пожежі.
Вогнеборці ліквідували займання. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучалися 18 рятувальників та 5 одиниць техніки.
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